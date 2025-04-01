https://ria.ru/20250401/ukraina-2008666253.html
Украинцы оценили усталость США от роли союзника
Украинцы оценили усталость США от роли союзника - РИА Новости, 01.04.2025
Украинцы оценили усталость США от роли союзника
США устали от Украины и намеренно давят на Киев, что вынудить его к уступкам, считают 67% украинских граждан, следует из результатов исследования, проведенного... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T15:01:00+03:00
2025-04-01T15:01:00+03:00
2025-04-01T15:01:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. США устали от Украины и намеренно давят на Киев, что вынудить его к уступкам, считают 67% украинских граждан, следует из результатов исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Исследование основано на результатах двух опросов, которые проводились в феврале и марте 2025 года методом телефонных интервью. В ходе первого опроса было опрошено 2029 респондентов (статистическая погрешность - 2,4%), в ходе второго - 1326 респондентов (статистическая погрешность - 2,5%). "В случае Европы 64% считают ее союзником Украины, который хочет мира на приемлемых условиях, а не считают так - 28%. В случае же США по последним данным 67% считают, что они устали от Украины и давят для уступок. Считают, что США являются союзником, который хочет приемлемого мира - 24%", - говорится в публикации на сайте института. При этом, в ходе более раннего опроса, проведенного с 14 февраля до 4 марта, только 48% опрошенных считали, что штаты устали от Украины.
https://ria.ru/20250401/ukraina-2008634770.html
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в мире, украина, сша
Украинцы оценили усталость США от роли союзника
КМИС: 67 процентов украинцев считают, что США давят на Киев из-за усталости
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. США устали от Украины и намеренно давят на Киев, что вынудить его к уступкам, считают 67% украинских граждан, следует из результатов исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Исследование основано на результатах двух опросов, которые проводились в феврале и марте 2025 года методом телефонных интервью. В ходе первого опроса было опрошено 2029 респондентов (статистическая погрешность - 2,4%), в ходе второго - 1326 респондентов (статистическая погрешность - 2,5%).
"В случае Европы
64% считают ее союзником Украины
, который хочет мира на приемлемых условиях, а не считают так - 28%. В случае же США
по последним данным 67% считают, что они устали от Украины и давят для уступок. Считают, что США являются союзником, который хочет приемлемого мира - 24%", - говорится в публикации на сайте института.
При этом, в ходе более раннего опроса, проведенного с 14 февраля до 4 марта, только 48% опрошенных считали, что штаты устали от Украины.