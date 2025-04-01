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Пропавший в Литве американский солдат найден мертвым - РИА Новости, 01.04.2025
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19:01 01.04.2025 (обновлено: 21:27 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/ucheniya-2008751715.html
Пропавший в Литве американский солдат найден мертвым
Пропавший в Литве американский солдат найден мертвым - РИА Новости, 01.04.2025
Пропавший в Литве американский солдат найден мертвым
Четвертый из американских военных, пропавших на учениях в Литве, найден мертвым, сообщило Командование армии США в Европе и Африке. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T19:01:00+03:00
2025-04-01T21:27:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Четвертый из американских военных, пропавших на учениях в Литве, найден мертвым, сообщило Командование армии США в Европе и Африке.&quot;Четвертый солдат армии США, приписанный к 1-й бронетанковой бригадной боевой группе 3-й пехотной дивизии, был найден мертвым недалеко от города Пабраде, Литва, днем 1 апреля&quot;, — говорится в заявлении на сайте.В командовании добавили, что личность солдата не разглашается до получения уведомления от ближайших родственников.Ранее там заявили, что четверо американских военнослужащих пропали во время плановых тактических учений в Литве. Позже местные СМИ сообщили, что военные могли погибнуть, эта информация не была подтверждена официально.Командование армии США в Европе позднее заявило, что под водой обнаружили бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88, на которой передвигались пропавшие. В понедельник Командование армии США в Европе и Африке подтвердило гибель трех из четырех солдат.
https://ria.ru/20250308/ucheniya-2003808134.html
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в мире, литва, сша, европа
В мире, Литва, США, Европа
Пропавший в Литве американский солдат найден мертвым

Четвертого пропавшего американского военного на учениях в Литве нашли мертвым

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Keith AndersonВоеннослужащие во время совместных учений НАТО в Литве
Военнослужащие во время совместных учений НАТО в Литве - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Keith Anderson
Военнослужащие во время совместных учений НАТО в Литве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Четвертый из американских военных, пропавших на учениях в Литве, найден мертвым, сообщило Командование армии США в Европе и Африке.
«

"Четвертый солдат армии США, приписанный к 1-й бронетанковой бригадной боевой группе 3-й пехотной дивизии, был найден мертвым недалеко от города Пабраде, Литва, днем 1 апреля", — говорится в заявлении на сайте.

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В командовании добавили, что личность солдата не разглашается до получения уведомления от ближайших родственников.
Ранее там заявили, что четверо американских военнослужащих пропали во время плановых тактических учений в Литве. Позже местные СМИ сообщили, что военные могли погибнуть, эта информация не была подтверждена официально.
Командование армии США в Европе позднее заявило, что под водой обнаружили бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88, на которой передвигались пропавшие. В понедельник Командование армии США в Европе и Африке подтвердило гибель трех из четырех солдат.
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