https://ria.ru/20250401/ucheniya-2008751715.html

Пропавший в Литве американский солдат найден мертвым

Пропавший в Литве американский солдат найден мертвым - РИА Новости, 01.04.2025

Пропавший в Литве американский солдат найден мертвым

Четвертый из американских военных, пропавших на учениях в Литве, найден мертвым, сообщило Командование армии США в Европе и Африке. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T19:01:00+03:00

2025-04-01T19:01:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Четвертый из американских военных, пропавших на учениях в Литве, найден мертвым, сообщило Командование армии США в Европе и Африке."Четвертый солдат армии США, приписанный к 1-й бронетанковой бригадной боевой группе 3-й пехотной дивизии, был найден мертвым недалеко от города Пабраде, Литва, днем 1 апреля", — говорится в заявлении на сайте.В командовании добавили, что личность солдата не разглашается до получения уведомления от ближайших родственников.Ранее там заявили, что четверо американских военнослужащих пропали во время плановых тактических учений в Литве. Позже местные СМИ сообщили, что военные могли погибнуть, эта информация не была подтверждена официально.Командование армии США в Европе позднее заявило, что под водой обнаружили бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88, на которой передвигались пропавшие. В понедельник Командование армии США в Европе и Африке подтвердило гибель трех из четырех солдат.

https://ria.ru/20250308/ucheniya-2003808134.html

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в мире, литва, сша, европа