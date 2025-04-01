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В Курской области в квартире нашли тела бабушки и внука - РИА Новости, 01.04.2025
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12:03 01.04.2025 (обновлено: 12:10 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/ubiystvo-2008604510.html
В Курской области в квартире нашли тела бабушки и внука
В Курской области в квартире нашли тела бабушки и внука - РИА Новости, 01.04.2025
В Курской области в квартире нашли тела бабушки и внука
Тела бабушки и 10-летнего внука обнаружили в городе Железногорске Курской области, подозреваемый скрылся с места преступления, его ищет полиция, сообщили РИА... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T12:03:00+03:00
2025-04-01T12:10:00+03:00
происшествия
железногорск
курская область
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КУРСК, 1 апр – РИА Новости. Тела бабушки и 10-летнего внука обнаружили в городе Железногорске Курской области, подозреваемый скрылся с места преступления, его ищет полиция, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона. "В одной из квартир Железногорска найдены убитыми пожилая женщина и ее 10-летний внук. Подозреваемый скрылся с места преступления, сотрудники полиции уже предприняли меры для его задержания. На месте работают следственные органы", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, железногорск , курская область
Происшествия, Железногорск , Курская область
В Курской области в квартире нашли тела бабушки и внука

В Железногорске в квартире нашли убитыми пожилую женщину и ее 10-летнего внука

© СУ СК России по Курской области/TelegramСотрудники СК РФ на месте, где были обнаружены тела бабушки и 10-летнего внука в городе Железногорске Курской области
Сотрудники СК РФ на месте, где были обнаружены тела бабушки и 10-летнего внука в городе Железногорске Курской области - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© СУ СК России по Курской области/Telegram
Сотрудники СК РФ на месте, где были обнаружены тела бабушки и 10-летнего внука в городе Железногорске Курской области
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КУРСК, 1 апр – РИА Новости. Тела бабушки и 10-летнего внука обнаружили в городе Железногорске Курской области, подозреваемый скрылся с места преступления, его ищет полиция, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.
"В одной из квартир Железногорска найдены убитыми пожилая женщина и ее 10-летний внук. Подозреваемый скрылся с места преступления, сотрудники полиции уже предприняли меры для его задержания. На месте работают следственные органы", - сказал собеседник агентства.
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