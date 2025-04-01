https://ria.ru/20250401/ubiystvo-2008604510.html

В Курской области в квартире нашли тела бабушки и внука

В Курской области в квартире нашли тела бабушки и внука - РИА Новости, 01.04.2025

В Курской области в квартире нашли тела бабушки и внука

Тела бабушки и 10-летнего внука обнаружили в городе Железногорске Курской области, подозреваемый скрылся с места преступления, его ищет полиция, сообщили РИА... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T12:03:00+03:00

2025-04-01T12:03:00+03:00

2025-04-01T12:10:00+03:00

происшествия

железногорск

курская область

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КУРСК, 1 апр – РИА Новости. Тела бабушки и 10-летнего внука обнаружили в городе Железногорске Курской области, подозреваемый скрылся с места преступления, его ищет полиция, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона. "В одной из квартир Железногорска найдены убитыми пожилая женщина и ее 10-летний внук. Подозреваемый скрылся с места преступления, сотрудники полиции уже предприняли меры для его задержания. На месте работают следственные органы", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20241217/ubiystvo-1989643028.html

железногорск

курская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

происшествия, железногорск , курская область