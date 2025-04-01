https://ria.ru/20250401/turtsija-2008778675.html

В Турции начали расследование из-за призывов оппозиции бойкотировать бренды

В Турции начали расследование из-за призывов оппозиции бойкотировать бренды - РИА Новости, 01.04.2025

В Турции начали расследование из-за призывов оппозиции бойкотировать бренды

Генпрокуратура Стамбула начала во вторник расследование в связи с призывами оппозиции бойкотировать ряд местных брендов, сообщило госагентство Anadolu. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T23:27:00+03:00

2025-04-01T23:27:00+03:00

2025-04-01T23:27:00+03:00

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СТАМБУЛ, 1 апр - РИА Новости. Генпрокуратура Стамбула начала во вторник расследование в связи с призывами оппозиции бойкотировать ряд местных брендов, сообщило госагентство Anadolu. "Начато официальное расследование в отношении публикаций в социальных сетях и СМИ, известных как призывы к "бойкоту" для предотвращения участия части общества в экономической деятельности, а также в отношении лиц, распространявших эти призывы", - цитирует Anadolu заявление прокуратуры. Отмечается, что в расследовании фигурируют обвинения в разжигании ненависти и дискриминации. Министр торговли Турции Омер Болат в свою очередь заявил, что пострадавшие от призывов к бойкоту бренды могут потребовать от оппозиции компенсацию. Оппозиция призвала своих сторонников 2 апреля полностью отказаться от покупок в магазинах и заведениях общественного питания в знак бойкота. Лидеру крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Турции Озгюру Озелю грозит до двух лет тюремного заключения за призывы бойкотировать ряд местных брендов, если они решат подать в суд, заявил ранее адвокат Сезгин Тунч. Озель на митинге 24 марта огласил список брендов, которые, по мнению оппозиции, близки к правящей партии. В частности, оппозиция призывает бойкотировать такие СМИ, как госагентство Anadolu и гостелеканал TRT, а также телеканалы CNN Türk и TGRT. Помимо этого, в "список бойкота" вошли туроператор ETSTur, сети АЗС и магазинов, национальная лотерея, популярный производитель сладостей и другой пищевой продукции Ulker, кофейни Espressolab. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, что оппозиция пытается "уличным террором" скрыть масштабы коррупции в мэрии Стамбула, а турецкий народ не поддался ее "играм". Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с 19 марта в Стамбуле и ряде других городов, несмотря на введенный властями запрет на любые митинги и демонстрации. Оппозиционер Нури Аслан 26 марта был избран исполняющим обязанности мэра Стамбула. Лидер CHP Озгюр Озель заявил о планах партии проводить митинги в одной из 81 провинций по выходным, а в Стамбуле - каждую среду в новом районе. Имамоглу возглавлял мэрию мегаполиса с 2019 года, в 2024 году он был переизбран на этот пост с отрывом в почти 12% от конкурента от правящей партии. С 23 марта арестованный мэр находится под стражей в тюрьме в стамбульском пригороде Силиври. Эрдоган на фоне акций протеста в стране ранее призвал оппозицию "не играть на нервах" турецкого народа. Стамбульский суд Чаглаян 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции Имамоглу, прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, сообщили в воскресенье турецкие СМИ. Вместе с Имамоглу арестован ряд высокопоставленных чиновников мэрии, всего по делу о коррупции проходят более 90 человек. Генпрокуратура Стамбула в свою очередь намерена обжаловать решение отказать в аресте Имамоглу по делу о терроризме. Имамоглу и другие обвиняемые имеют право на апелляцию.

https://ria.ru/20250322/erdogan-2006712882.html

https://ria.ru/20250330/erdogan-2008272190.html

https://ria.ru/20250325/turtsiya-2007297193.html

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в мире, стамбул, турция, экрем имамоглу, озгюр озель, реджеп тайип эрдоган, генеральная прокуратура рф