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Бойцы "Центра" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Бойцы "Центра" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 01.04.2025
Бойцы "Центра" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Российская группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям у пяти населённых пунктов в ДНР, противник... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T12:15:00+03:00
2025-04-01T12:15:00+03:00
2025-04-01T12:16:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российская группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям у пяти населённых пунктов в ДНР, противник потерял более 430 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, пехотной и егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гришино, Шевченко, Красноармейск, Новосергеевка и Димитров Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери украинских вооруженных формирований составили более 430 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.
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Бойцы "Центра" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
В зоне действия "Центра" потери ВСУ составили более 430 солдат