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Бойцы "Центра" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 01.04.2025
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12:15 01.04.2025 (обновлено: 12:16 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/tsentr-2008608050.html
Бойцы "Центра" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Бойцы "Центра" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 01.04.2025
Бойцы "Центра" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Российская группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям у пяти населённых пунктов в ДНР, противник... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T12:15:00+03:00
2025-04-01T12:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
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украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российская группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям у пяти населённых пунктов в ДНР, противник потерял более 430 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, пехотной и егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гришино, Шевченко, Красноармейск, Новосергеевка и Димитров Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери украинских вооруженных формирований составили более 430 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250401/tank-2008607716.html
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россия, безопасность, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, донецкая народная республика, красноармейск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире, Донецкая Народная Республика, Красноармейск
Бойцы "Центра" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

В зоне действия "Центра" потери ВСУ составили более 430 солдат

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российская группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям у пяти населённых пунктов в ДНР, противник потерял более 430 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, пехотной и егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гришино, Шевченко, Красноармейск, Новосергеевка и Димитров Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Потери украинских вооруженных формирований составили более 430 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Бойцы "Востока" освободили Разлив в ДНР
Вчера, 12:12
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВ миреДонецкая Народная РеспубликаКрасноармейск
 
 
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