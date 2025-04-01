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Бойцы "Центра" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

Бойцы "Центра" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 01.04.2025

Бойцы "Центра" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

Российская группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям у пяти населённых пунктов в ДНР, противник... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T12:15:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российская группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям у пяти населённых пунктов в ДНР, противник потерял более 430 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, пехотной и егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гришино, Шевченко, Красноармейск, Новосергеевка и Димитров Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери украинских вооруженных формирований составили более 430 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.

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