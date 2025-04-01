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Трамп обсудил с президентом Египта ситуацию в Газе - РИА Новости, 01.04.2025
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18:44 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/tramp-2008747477.html
Трамп обсудил с президентом Египта ситуацию в Газе
Трамп обсудил с президентом Египта ситуацию в Газе - РИА Новости, 01.04.2025
Трамп обсудил с президентом Египта ситуацию в Газе
Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси возможные решения ситуации с сектором Газа. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T18:44:00+03:00
2025-04-01T18:44:00+03:00
в мире
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египет
йемен
дональд трамп
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси возможные решения ситуации с сектором Газа. "Мой телефонный разговор с президентом ас-Сиси прошел очень хорошо. Мы обсудили множество вопросов, среди которых огромный военный прогресс, которого мы достигли против уничтожающих корабли йеменских хуситов. Также обсудили Газу и возможные решения, военную готовность и так далее", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. США с 15 марта продолжают бомбардировки провинций в Йемене, находящихся под контролем шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), после того как оно заявило о намерении возобновить атаки против связанных с Израилем судов в Красном и Аравийском морях из-за блокады палестинского сектора Газа. Трамп в начале февраля заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой под снос" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Ранее госинформслужба Египта сообщила, что Каир решительно отвергает любые попытки перемещения и вытеснения палестинцев с территорий сектора Газа и Западного берега реки Иордан.
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в мире, сша, египет, йемен, дональд трамп, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Египет, Йемен, Дональд Трамп, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Трамп обсудил с президентом Египта ситуацию в Газе

Трамп обсудил с президентом Египта возможные решения ситуации в Газе

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси возможные решения ситуации с сектором Газа.
"Мой телефонный разговор с президентом ас-Сиси прошел очень хорошо. Мы обсудили множество вопросов, среди которых огромный военный прогресс, которого мы достигли против уничтожающих корабли йеменских хуситов. Также обсудили Газу и возможные решения, военную готовность и так далее", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
США с 15 марта продолжают бомбардировки провинций в Йемене, находящихся под контролем шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), после того как оно заявило о намерении возобновить атаки против связанных с Израилем судов в Красном и Аравийском морях из-за блокады палестинского сектора Газа.
Трамп в начале февраля заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой под снос" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет.
Ранее госинформслужба Египта сообщила, что Каир решительно отвергает любые попытки перемещения и вытеснения палестинцев с территорий сектора Газа и Западного берега реки Иордан.
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