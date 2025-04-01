Трамп обсудил с президентом Египта ситуацию в Газе
Трамп обсудил с президентом Египта возможные решения ситуации в Газе
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси возможные решения ситуации с сектором Газа.
"Мой телефонный разговор с президентом ас-Сиси прошел очень хорошо. Мы обсудили множество вопросов, среди которых огромный военный прогресс, которого мы достигли против уничтожающих корабли йеменских хуситов. Также обсудили Газу и возможные решения, военную готовность и так далее", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
США с 15 марта продолжают бомбардировки провинций в Йемене, находящихся под контролем шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), после того как оно заявило о намерении возобновить атаки против связанных с Израилем судов в Красном и Аравийском морях из-за блокады палестинского сектора Газа.
Трамп в начале февраля заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой под снос" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет.
Ранее госинформслужба Египта сообщила, что Каир решительно отвергает любые попытки перемещения и вытеснения палестинцев с территорий сектора Газа и Западного берега реки Иордан.
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