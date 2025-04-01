Кандидат на пост главы генштаба ВС США рассказал о планах страны по Тайваню
Генерал Кейн: США продолжат помогать Тайваню поддерживать обороноспособность
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВид на позолоченную статую Будды на территории монастыря Фо Гуан Сан в городе Гаосюн, Тайвань
Вид на позолоченную статую Будды на территории монастыря Фо Гуан Сан в городе Гаосюн, Тайвань. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 апр – РИА Новости. США продолжат помогать Тайваню поддерживать обороноспособность для сдерживания потенциальной агрессии со стороны материкового Китая, заявил во вторник кандидат на пост главы Объединённого комитета начальников штабов ВС США Джон Кейн.
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"Если мою кандидатуру утвердят, я продолжу поддерживать наши текущие усилия, направленные на то, чтобы Тайвань сохранял достаточный потенциал для самообороны", — говорится в письменных ответах Кейна на вопросы сенатского комитета по делам вооружённых сил.
Также он пообещал сосредоточить внимание на сдерживании военного и финансового влияния Китая в Западном полушарии, особенно в Панаме, в зоне ответственности Южного командования ВС США (SOUTHCOM), а также укреплять действующие альянсы и искать новых партнёров для противодействия глобальному влиянию Пекина.
Китай неоднократно призывал США прекратить продавать Тайваню оружие и создавать напряженность в Тайваньском проливе. В МИД КНР отмечали, что военное взаимодействие Соединенных Штатов и острова, а также продажа руководством в Вашингтоне оружия Тайваню грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместные китайско-американские коммюнике, а также "наносит большой ущерб интересам суверенитета и безопасности Китая" и ставит под угрозу стабильность в Тайваньском проливе.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости острову соблюдают, в частности, и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайванем тесные контакты в разных сферах и поставляют ему оружие.
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