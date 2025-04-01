https://ria.ru/20250401/tayvan-2008544274.html

Ван И назвал возвращение Тайваня в лоно Китая важным итогом Второй Мировой

Ван И назвал возвращение Тайваня в лоно Китая важным итогом Второй Мировой - РИА Новости, 01.04.2025

Ван И назвал возвращение Тайваня в лоно Китая важным итогом Второй Мировой

Возвращение Тайваня в лоно Китая - важная составляющая итогов Второй Мировой войны, заявил глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости в преддверии своего визита РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T05:36:00+03:00

2025-04-01T05:36:00+03:00

2025-04-01T05:37:00+03:00

в мире

китай

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ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Возвращение Тайваня в лоно Китая - важная составляющая итогов Второй Мировой войны, заявил глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости в преддверии своего визита в Россию. "Возвращение Тайваня в лоно Китая представляет собой важную составляющую итогов Второй Мировой войны и послевоенного миропорядка", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня"). Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).

https://ria.ru/20250307/kitay-2003535117.html

https://ria.ru/20250401/kitay-2008532083.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, тайвань, сша, ван и (политик), нэнси пелоси