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Бойцы "Востока" освободили Разлив в ДНР - РИА Новости, 01.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:12 01.04.2025 (обновлено: 12:18 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/tank-2008607716.html
Бойцы "Востока" освободили Разлив в ДНР
Бойцы "Востока" освободили Разлив в ДНР - РИА Новости, 01.04.2025
Бойцы "Востока" освободили Разлив в ДНР
Группировка "Восток" освободила Разлив в ДНР, нанесла поражение бригадам ВСУ в Донецкой Народной Республике, потери противника превысили 150 военнослужащих,... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T12:12:00+03:00
2025-04-01T12:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" освободила Разлив в ДНР, нанесла поражение бригадам ВСУ в Донецкой Народной Республике, потери противника превысили 150 военнослужащих, танк и два орудия полевой артиллерии, сообщили в Минобороны"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Разлив ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Ялта, Запорожье и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 150 военнослужащих, танк, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
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россия, безопасность, в мире, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, ялта, запорожье
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Ялта, Запорожье
Бойцы "Востока" освободили Разлив в ДНР

МО РФ: потери ВСУ в зоне действия "Востока" составили более 150 солдат

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" освободила Разлив в ДНР, нанесла поражение бригадам ВСУ в Донецкой Народной Республике, потери противника превысили 150 военнослужащих, танк и два орудия полевой артиллерии, сообщили в Минобороны
«
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Разлив ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Ялта, Запорожье и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 150 военнослужащих, танк, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
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