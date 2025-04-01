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Бойцы "Востока" освободили Разлив в ДНР

Бойцы "Востока" освободили Разлив в ДНР - РИА Новости, 01.04.2025

Бойцы "Востока" освободили Разлив в ДНР

Группировка "Восток" освободила Разлив в ДНР, нанесла поражение бригадам ВСУ в Донецкой Народной Республике, потери противника превысили 150 военнослужащих,... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T12:12:00+03:00

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2025-04-01T12:18:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" освободила Разлив в ДНР, нанесла поражение бригадам ВСУ в Донецкой Народной Республике, потери противника превысили 150 военнослужащих, танк и два орудия полевой артиллерии, сообщили в Минобороны"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Разлив ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Ялта, Запорожье и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 150 военнослужащих, танк, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.

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