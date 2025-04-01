https://ria.ru/20250401/svo-2008753848.html

Воробьев рассказал о мерах поддержки для участников СВО и их семей

Воробьев рассказал о мерах поддержки для участников СВО и их семей - РИА Новости, 01.04.2025

Воробьев рассказал о мерах поддержки для участников СВО и их семей

В Подмосковье действуют 75 мер поддержки для участников СВО и их семей, из которых 32 региональные, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T19:10:00+03:00

2025-04-01T19:10:00+03:00

2025-04-01T19:10:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008752869_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ded2742c20ea43e07dc1099077b65434.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В Подмосковье действуют 75 мер поддержки для участников СВО и их семей, из которых 32 региональные, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Данная тема стала главной на совещании, которое губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел с руководящим составом регионального правительства и главами. На мероприятие были также приглашены члены Общественного совета образовательной кадровой программы "Герои Подмосковья". Воробьев подчеркнул, что необходимо активно продолжать эту важную работу и внедрять новые меры поддержки защитников Родины и их близких. "В Подмосковье действует 32 региональные меры поддержки. Это и выплаты, включая 500 тысяч рублей за земельный участок, и помощь детям бойцов, и газификация, и бесплатное зубное протезирование. Знаю, что к каждой истории у нас стараются подходить индивидуально, оказывать всю необходимую помощь. Вместе с тем важно продолжать совершенствовать эту работу. Наш президент ставит задачу создать базовый стандарт поддержки участников СВО, их родных и семей погибших", – сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что необходимо разрабатывать дополнительные меры, которые помогут ветеранам легче адаптироваться, обеспечить защиту их социальных интересов. Таким образом, в регионе действуют 75 мер поддержки, из которых 32 – региональные. Для участников СВО предусмотрен, в частности, бесплатный уход и соцобслуживание на дому, прокат технических средств реабилитации, психологическая помощь. В 12-ти областных больницах развернуто около 900 койко-мест для бойцов, проходящих лечение после ранений. На территории региона также расположено три крупных реабилитационных центра. Для детей участников СВО в Подмосковье предусмотрено: внеочередное зачисление в детсады, освобождение от оплаты за него, бесплатные продленка, кружки, секции, а также горячее питание в школах и колледжах. С ноября действует новая мера поддержки – выплата 10 тысяч рублей на приобретение школьной формы детям, чьи отцы погибли в ходе спецоперации. Ребятам также предоставляют путевки в "Литвиново", который находится в Наро-Фоминском округе. В этом году в лагере запланирован отдых порядка 3 тысяч детей. Супругам и родителям бойцов предоставляют бесплатные социальные услуги на дому – такие, как помощь в уборке, покупке продуктов и лекарств. Кроме того, они могут рассчитывать на бесплатную реабилитацию в социально оздоровительных центрах, психологическую и юридическую помощь, путевки в пансионаты, социальную газификацию. Координирующим центром в оказании мер поддержки участников СВО и их семей является Фонд "Защитники Отечества", который реализует ряд программ, направленных на оказание помощи ветеранам боевых действий.

https://ria.ru/20250401/les-2008674676.html

https://ria.ru/20250401/podmoskove-2008609297.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), андрей воробьев, сво