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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 01.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:09 01.04.2025 (обновлено: 12:13 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/svo-2008606208.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 01.04.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, два бронетранспортёра, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T12:09:00+03:00
2025-04-01T12:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
северск
сша
безопасность
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, два бронетранспортёра, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады специального назначения в районах населенных пунктов Северск, Николаевка, Плещеевка, Катериновка и Новооленовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 255 военных, два бронетранспортера М113 производства США, две боевые бронированные машины, три пикапа и артиллерийское орудие.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), северск, сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Северск, США, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"

ВСУ потеряли до 255 военных в зоне действий "Юга"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий штурмового подразделения в зоне СВО
Военнослужащий штурмового подразделения в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий штурмового подразделения в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, два бронетранспортёра, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады специального назначения в районах населенных пунктов Северск, Николаевка, Плещеевка, Катериновка и Новооленовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, ВСУ потеряли до 255 военных, два бронетранспортера М113 производства США, две боевые бронированные машины, три пикапа и артиллерийское орудие.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СеверскСШАБезопасность
 
 
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