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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 01.04.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, два бронетранспортёра, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T12:09:00+03:00
2025-04-01T12:09:00+03:00
2025-04-01T12:13:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, два бронетранспортёра, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады специального назначения в районах населенных пунктов Северск, Николаевка, Плещеевка, Катериновка и Новооленовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 255 военных, два бронетранспортера М113 производства США, две боевые бронированные машины, три пикапа и артиллерийское орудие.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), северск, сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Северск, США, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
ВСУ потеряли до 255 военных в зоне действий "Юга"