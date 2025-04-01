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В Белом доме рассказали, когда начнут действовать новые импортные пошлины
В Белом доме рассказали, когда начнут действовать новые импортные пошлины - РИА Новости, 01.04.2025
В Белом доме рассказали, когда начнут действовать новые импортные пошлины
Предстоящие импортные пошлины, о которых президент США Дональд Трамп объявит 2 апреля, начнут действовать незамедлительно, заявила во вторник пресс-секретарь... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T19:35:00+03:00
2025-04-01T19:35:00+03:00
2025-04-01T19:44:00+03:00
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Предстоящие импортные пошлины, о которых президент США Дональд Трамп объявит 2 апреля, начнут действовать незамедлительно, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Они начнут действовать незамедлительно", - сообщила она журналистам на брифинге на вопрос о том, когда начнут действовать новые пошлины, о которых объявит Трамп.Левитт добавила, что 2 апреля станет одним из важнейших дней в современной американской истории.
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сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
В Белом доме рассказали, когда начнут действовать новые импортные пошлины
Белый дом: новые импортные пошлины начнут действовать незамедлительно 2 апреля