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В Белом доме рассказали, когда начнут действовать новые импортные пошлины - РИА Новости, 01.04.2025
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19:35 01.04.2025 (обновлено: 19:44 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/ssha-2008757888.html
В Белом доме рассказали, когда начнут действовать новые импортные пошлины
В Белом доме рассказали, когда начнут действовать новые импортные пошлины - РИА Новости, 01.04.2025
В Белом доме рассказали, когда начнут действовать новые импортные пошлины
Предстоящие импортные пошлины, о которых президент США Дональд Трамп объявит 2 апреля, начнут действовать незамедлительно, заявила во вторник пресс-секретарь... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T19:35:00+03:00
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сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Предстоящие импортные пошлины, о которых президент США Дональд Трамп объявит 2 апреля, начнут действовать незамедлительно, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Они начнут действовать незамедлительно", - сообщила она журналистам на брифинге на вопрос о том, когда начнут действовать новые пошлины, о которых объявит Трамп.Левитт добавила, что 2 апреля станет одним из важнейших дней в современной американской истории.
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сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
В Белом доме рассказали, когда начнут действовать новые импортные пошлины

Белый дом: новые импортные пошлины начнут действовать незамедлительно 2 апреля

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Предстоящие импортные пошлины, о которых президент США Дональд Трамп объявит 2 апреля, начнут действовать незамедлительно, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Они начнут действовать незамедлительно", - сообщила она журналистам на брифинге на вопрос о том, когда начнут действовать новые пошлины, о которых объявит Трамп.
Левитт добавила, что 2 апреля станет одним из важнейших дней в современной американской истории.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Глава Еврокомиссии озвучила меры со стороны ЕС в ответ на пошлины США
Вчера, 10:50
 
СШАДональд ТрампВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
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