https://ria.ru/20250401/ssha-2008757888.html

В Белом доме рассказали, когда начнут действовать новые импортные пошлины

В Белом доме рассказали, когда начнут действовать новые импортные пошлины - РИА Новости, 01.04.2025

В Белом доме рассказали, когда начнут действовать новые импортные пошлины

Предстоящие импортные пошлины, о которых президент США Дональд Трамп объявит 2 апреля, начнут действовать незамедлительно, заявила во вторник пресс-секретарь... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T19:35:00+03:00

2025-04-01T19:35:00+03:00

2025-04-01T19:44:00+03:00

сша

дональд трамп

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Предстоящие импортные пошлины, о которых президент США Дональд Трамп объявит 2 апреля, начнут действовать незамедлительно, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Они начнут действовать незамедлительно", - сообщила она журналистам на брифинге на вопрос о том, когда начнут действовать новые пошлины, о которых объявит Трамп.Левитт добавила, что 2 апреля станет одним из важнейших дней в современной американской истории.

https://ria.ru/20250401/ssha-2008585568.html

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сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире