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Глава Еврокомиссии озвучила меры со стороны ЕС в ответ на пошлины США
Глава Еврокомиссии озвучила меры со стороны ЕС в ответ на пошлины США - РИА Новости, 01.04.2025
Глава Еврокомиссии озвучила меры со стороны ЕС в ответ на пошлины США
В ответ на новые пошлины США ЕС будет развивать внутренний рынок и отношения с другими партнерами, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T10:50:00+03:00
2025-04-01T10:50:00+03:00
2025-04-01T10:51:00+03:00
брюссель
сша
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
европарламент
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 1 апр – РИА новости. В ответ на новые пошлины США ЕС будет развивать внутренний рынок и отношения с другими партнерами, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Мы продолжим диверсифицировать нашу торговлю с другими партнерами. Наша отличительная черта заключается не только в том, что мы являемся крупнейшим рынком в мире, но и в том, что мы надежны и предсказуемы. Мы выполняем свои обязательства. И это именно то, что ищут наши партнеры сегодня… Мы также сделаем ставку на наш единый внутренний рынок. Он является краеугольным камнем европейской интеграции и ценностей. Это наш мощный катализатор роста, процветания и солидарности, и мы должны разрушить оставшиеся барьеры", - сказала она, выступая перед депутатами Европарламента.
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брюссель, сша, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
Брюссель, США, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Глава Еврокомиссии озвучила меры со стороны ЕС в ответ на пошлины США
Фон дер Ляйен: в ответ на новые пошлины США ЕС будет развивать внутренний рынок