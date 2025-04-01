https://ria.ru/20250401/ssha-2008585568.html

Глава Еврокомиссии озвучила меры со стороны ЕС в ответ на пошлины США

Глава Еврокомиссии озвучила меры со стороны ЕС в ответ на пошлины США - РИА Новости, 01.04.2025

Глава Еврокомиссии озвучила меры со стороны ЕС в ответ на пошлины США

В ответ на новые пошлины США ЕС будет развивать внутренний рынок и отношения с другими партнерами, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T10:50:00+03:00

2025-04-01T10:50:00+03:00

2025-04-01T10:51:00+03:00

брюссель

сша

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

европарламент

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 1 апр – РИА новости. В ответ на новые пошлины США ЕС будет развивать внутренний рынок и отношения с другими партнерами, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Мы продолжим диверсифицировать нашу торговлю с другими партнерами. Наша отличительная черта заключается не только в том, что мы являемся крупнейшим рынком в мире, но и в том, что мы надежны и предсказуемы. Мы выполняем свои обязательства. И это именно то, что ищут наши партнеры сегодня… Мы также сделаем ставку на наш единый внутренний рынок. Он является краеугольным камнем европейской интеграции и ценностей. Это наш мощный катализатор роста, процветания и солидарности, и мы должны разрушить оставшиеся барьеры", - сказала она, выступая перед депутатами Европарламента.

https://ria.ru/20250401/poshliny-2008584860.html

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брюссель, сша, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире