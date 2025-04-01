https://ria.ru/20250401/spetsoperatsiya-2008687009.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.04.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.04.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.04.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T16:10:00+03:00

2025-04-01T16:10:00+03:00

2025-04-01T16:10:00+03:00

инфографика

россия

украина

спецоперация

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_f591fa6a721f81119443242e557444a7.png

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 1 апреля 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения освободили поселок разлив в ДНР. Кроме того, поражены 142 района скопления живой силы и техники противника, а также склады боеприпасов и места производства взрывчатых веществ. Средства ПВО сбили 67 беспилотников.Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Отражены две контратаки противника. Украинская армия потеряла на этом направлении более 180 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 660 самолетов, 283 вертолета, 49 247 беспилотников, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 622 танка и других бронемашин, 1 533 реактивные системы залпового огня, 23 152 орудия полевой артиллерии и минометов, 33 572 единицы автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, спецоперация, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)