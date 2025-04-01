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ВСУ потеряли свыше 210 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
ВСУ потеряли свыше 210 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 01.04.2025
ВСУ потеряли свыше 210 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырех украинских бригад в районах четырех населенных пунктов Харьковской области, противник... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T12:09:00+03:00
2025-04-01T12:09:00+03:00
2025-04-01T12:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырех украинских бригад в районах четырех населенных пунктов Харьковской области, противник потерял более 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменка, Двуречная, Загоруйковка и Кондрашовка Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, два американских бронетранспортера М113, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии, из них два иностранного производства", - добавили в МО РФ.Кроме того, были уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, харьковская область, каменка, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Каменка, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли свыше 210 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли свыше 210 боевиков и 2 БТР в зоне действий "Запада" за сутки