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ВСУ потеряли свыше 210 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 01.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:09 01.04.2025 (обновлено: 12:16 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/spetsoperatsiya-2008606629.html
ВСУ потеряли свыше 210 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
ВСУ потеряли свыше 210 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 01.04.2025
ВСУ потеряли свыше 210 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырех украинских бригад в районах четырех населенных пунктов Харьковской области, противник... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T12:09:00+03:00
2025-04-01T12:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
харьковская область
каменка
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырех украинских бригад в районах четырех населенных пунктов Харьковской области, противник потерял более 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменка, Двуречная, Загоруйковка и Кондрашовка Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, два американских бронетранспортера М113, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии, из них два иностранного производства", - добавили в МО РФ.Кроме того, были уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, харьковская область, каменка, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Каменка, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли свыше 210 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли свыше 210 боевиков и 2 БТР в зоне действий "Запада" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ 2С7М "Малка" в зоне СВО
Боевая работа САУ 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ 2С7М "Малка" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырех украинских бригад в районах четырех населенных пунктов Харьковской области, противник потерял более 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменка, Двуречная, Загоруйковка и Кондрашовка Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, два американских бронетранспортера М113, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии, из них два иностранного производства", - добавили в МО РФ.
Кроме того, были уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныХарьковская областьКаменкаВооруженные силы РФ
 
 
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