https://ria.ru/20250401/spetsoperatsiya-2008606629.html

ВСУ потеряли свыше 210 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки

ВСУ потеряли свыше 210 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 01.04.2025

ВСУ потеряли свыше 210 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки

Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырех украинских бригад в районах четырех населенных пунктов Харьковской области, противник... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T12:09:00+03:00

2025-04-01T12:09:00+03:00

2025-04-01T12:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

харьковская область

каменка

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985938151_0:0:2874:1617_1920x0_80_0_0_2c8de289c8fd2ec53442208aa77b0dcd.jpg

МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырех украинских бригад в районах четырех населенных пунктов Харьковской области, противник потерял более 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменка, Двуречная, Загоруйковка и Кондрашовка Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, два американских бронетранспортера М113, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии, из них два иностранного производства", - добавили в МО РФ.Кроме того, были уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

харьковская область

каменка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, харьковская область, каменка, вооруженные силы рф