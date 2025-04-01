https://ria.ru/20250401/spetsoperatsiya-2008542548.html

Военные группы "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ под Красноармейском

Военные группы "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 01.04.2025

Военные группы "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ под Красноармейском

Расчет ТОС-2 "Тосочка" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T05:12:00+03:00

2025-04-01T05:12:00+03:00

2025-04-01T05:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

тос-2

безопасность

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ЛУГАНСК, 1 апр - РИА Новости. Расчет ТОС-2 "Тосочка" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" группировки войск "Центр" нанесли удар термобарическими снарядами по позициям ВСУ, поддержав наступательные действия штурмовых подразделений на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что расчет ТОС-2 "Тосочка" прибыл на огневую позицию и выполнил залп снарядами по позициям ВСУ. Корректировка и контроль поражения целей осуществлялась в режиме реального времени расчётами беспилотных летательных аппаратов группировки.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), тос-2, безопасность