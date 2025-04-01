https://ria.ru/20250401/spetsoperatsiya-2008542548.html
Военные группы "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ под Красноармейском
Военные группы "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 01.04.2025
Военные группы "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ под Красноармейском
Расчет ТОС-2 "Тосочка" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T05:12:00+03:00
2025-04-01T05:12:00+03:00
2025-04-01T05:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
тос-2
безопасность
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ЛУГАНСК, 1 апр - РИА Новости. Расчет ТОС-2 "Тосочка" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" группировки войск "Центр" нанесли удар термобарическими снарядами по позициям ВСУ, поддержав наступательные действия штурмовых подразделений на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что расчет ТОС-2 "Тосочка" прибыл на огневую позицию и выполнил залп снарядами по позициям ВСУ. Корректировка и контроль поражения целей осуществлялась в режиме реального времени расчётами беспилотных летательных аппаратов группировки.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), тос-2, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), ТОС-2, Безопасность
Военные группы "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ под Красноармейском
Расчет ТОС-2 уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении