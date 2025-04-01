https://ria.ru/20250401/spetsoperatsiya-2008541320.html

Операторы подразделения "Днепр" самостоятельно собирают ударные БПЛА

Операторы подразделения "Днепр" самостоятельно собирают ударные БПЛА - РИА Новости, 01.04.2025

Операторы подразделения "Днепр" самостоятельно собирают ударные БПЛА

Операторы подразделения БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России самостоятельно собирают свои ударные БПЛА перед выполнением... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T04:53:00+03:00

2025-04-01T04:53:00+03:00

2025-04-01T04:55:00+03:00

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ТОКМАК, 1 апр - РИА Новости. Операторы подразделения БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России самостоятельно собирают свои ударные БПЛА перед выполнением боевых задач, таким образом повышая результативность и увеличивая спектр задач, рассказал РИА Новости командир взвода с позывным "Грибник". "В нашей мастерской мы повышаем профессионализм наших лётчиков. Потому что лётчик - это не только лётчик, но и техник. Лётчик должен решать все те трудности, которые могут появиться в процессе выполнения задач. Наши лётчики сами подготавливают свои птицы", - сказал "Грибник". Он пояснил, что работа по подготовке БПЛА к выполнению задач проходит в специально приспособленной лаборатории в зоне проведения СВО . Такой подход является практически уникальным, так как оператор может на месте устранить все технические неполадки . "Оператор несёт ответственность как за "птицу", так и за оборудование. За счет этого мы можем выполнить больший спектр задач и тратить меньше времени на вывоз оборудования в случае поломки. В случае поломки лётчики могут самостоятельно выполнить большую часть ремонта", - рассказал "Грибник".

https://ria.ru/20250128/spetsoperatsiya-1995818697.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия