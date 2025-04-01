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Операторы подразделения "Днепр" самостоятельно собирают ударные БПЛА - РИА Новости, 01.04.2025
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04:53 01.04.2025 (обновлено: 04:55 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/spetsoperatsiya-2008541320.html
Операторы подразделения "Днепр" самостоятельно собирают ударные БПЛА
Операторы подразделения "Днепр" самостоятельно собирают ударные БПЛА - РИА Новости, 01.04.2025
Операторы подразделения "Днепр" самостоятельно собирают ударные БПЛА
Операторы подразделения БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России самостоятельно собирают свои ударные БПЛА перед выполнением... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T04:53:00+03:00
2025-04-01T04:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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ТОКМАК, 1 апр - РИА Новости. Операторы подразделения БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России самостоятельно собирают свои ударные БПЛА перед выполнением боевых задач, таким образом повышая результативность и увеличивая спектр задач, рассказал РИА Новости командир взвода с позывным "Грибник". "В нашей мастерской мы повышаем профессионализм наших лётчиков. Потому что лётчик - это не только лётчик, но и техник. Лётчик должен решать все те трудности, которые могут появиться в процессе выполнения задач. Наши лётчики сами подготавливают свои птицы", - сказал "Грибник". Он пояснил, что работа по подготовке БПЛА к выполнению задач проходит в специально приспособленной лаборатории в зоне проведения СВО . Такой подход является практически уникальным, так как оператор может на месте устранить все технические неполадки . "Оператор несёт ответственность как за "птицу", так и за оборудование. За счет этого мы можем выполнить больший спектр задач и тратить меньше времени на вывоз оборудования в случае поломки. В случае поломки лётчики могут самостоятельно выполнить большую часть ремонта", - рассказал "Грибник".
https://ria.ru/20250128/spetsoperatsiya-1995818697.html
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безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Операторы подразделения "Днепр" самостоятельно собирают ударные БПЛА

Подразделение БПЛА 42-й дивизии увеличило результативность, собирая беспилотники

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий с разведывательным БПЛА
Российский военнослужащий с разведывательным БПЛА - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий с разведывательным БПЛА. Архивное фото
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ТОКМАК, 1 апр - РИА Новости. Операторы подразделения БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России самостоятельно собирают свои ударные БПЛА перед выполнением боевых задач, таким образом повышая результативность и увеличивая спектр задач, рассказал РИА Новости командир взвода с позывным "Грибник".
"В нашей мастерской мы повышаем профессионализм наших лётчиков. Потому что лётчик - это не только лётчик, но и техник. Лётчик должен решать все те трудности, которые могут появиться в процессе выполнения задач. Наши лётчики сами подготавливают свои птицы", - сказал "Грибник".
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Он пояснил, что работа по подготовке БПЛА к выполнению задач проходит в специально приспособленной лаборатории в зоне проведения СВО .
Такой подход является практически уникальным, так как оператор может на месте устранить все технические неполадки .
"Оператор несёт ответственность как за "птицу", так и за оборудование. За счет этого мы можем выполнить больший спектр задач и тратить меньше времени на вывоз оборудования в случае поломки. В случае поломки лётчики могут самостоятельно выполнить большую часть ремонта", - рассказал "Грибник".
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