https://ria.ru/20250401/sotrudnichestvo-2008587484.html

Хоценко подписал соглашение с президентским фондом культурных инициатив

Хоценко подписал соглашение с президентским фондом культурных инициатив - РИА Новости, 01.04.2025

Хоценко подписал соглашение с президентским фондом культурных инициатив

Губернатор Омской области Виталий Хоценко и руководитель президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов подписали соглашение о сотрудничестве,... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T11:00:00+03:00

2025-04-01T11:00:00+03:00

2025-04-01T13:15:00+03:00

омская область

омск

россия

виталий хоценко

роман карманов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894750677_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_9aca35c45a1ef35cb98c3c83cce06ab2.jpg

ОМСК, 1 апр - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко и руководитель президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе губернатора. Стороны договорились о сотрудничестве и взаимодействии в сфере культуры, искусства и творческих индустрий. Губернатор и руководитель организации подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Омской областью и президентским фондом. "В Омской области второй день работает команда президентского фонда культурных инициатив. Сегодня губернатор Виталий Хоценко и руководитель организации Роман Карманов провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили вопросы участия проектов от региона в грантовых конкурсах президентского фонда", – добавили в пресс-службе. В 2025 году Омску присвоен статус культурной столицы России. Омская область находится в тройке лидеров по количеству заявок, направленных на экспертное рассмотрение второго конкурса 2025 года. На данный момент подано 988 заявок.

https://ria.ru/20250311/khotsenko-2004336365.html

омск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

омск, россия, виталий хоценко, роман карманов