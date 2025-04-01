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Хоценко подписал соглашение с президентским фондом культурных инициатив
Хоценко подписал соглашение с президентским фондом культурных инициатив - РИА Новости, 01.04.2025
Хоценко подписал соглашение с президентским фондом культурных инициатив
Губернатор Омской области Виталий Хоценко и руководитель президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов подписали соглашение о сотрудничестве,... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T11:00:00+03:00
2025-04-01T11:00:00+03:00
2025-04-01T13:15:00+03:00
омская область
омск
россия
виталий хоценко
роман карманов
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ОМСК, 1 апр - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко и руководитель президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе губернатора. Стороны договорились о сотрудничестве и взаимодействии в сфере культуры, искусства и творческих индустрий. Губернатор и руководитель организации подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Омской областью и президентским фондом. "В Омской области второй день работает команда президентского фонда культурных инициатив. Сегодня губернатор Виталий Хоценко и руководитель организации Роман Карманов провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили вопросы участия проектов от региона в грантовых конкурсах президентского фонда", – добавили в пресс-службе. В 2025 году Омску присвоен статус культурной столицы России. Омская область находится в тройке лидеров по количеству заявок, направленных на экспертное рассмотрение второго конкурса 2025 года. На данный момент подано 988 заявок.
https://ria.ru/20250311/khotsenko-2004336365.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омск, россия, виталий хоценко, роман карманов
Омская область , Омск, Россия, Виталий Хоценко, Роман Карманов
Хоценко подписал соглашение с президентским фондом культурных инициатив
Омская область и президентский фонд культурных инициатив будут сотрудничать