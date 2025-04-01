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Хоценко подписал соглашение с президентским фондом культурных инициатив - РИА Новости, 01.04.2025
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Омская область
 
11:00 01.04.2025 (обновлено: 13:15 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/sotrudnichestvo-2008587484.html
Хоценко подписал соглашение с президентским фондом культурных инициатив
Хоценко подписал соглашение с президентским фондом культурных инициатив - РИА Новости, 01.04.2025
Хоценко подписал соглашение с президентским фондом культурных инициатив
Губернатор Омской области Виталий Хоценко и руководитель президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов подписали соглашение о сотрудничестве,... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T11:00:00+03:00
2025-04-01T13:15:00+03:00
омская область
омск
россия
виталий хоценко
роман карманов
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ОМСК, 1 апр - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко и руководитель президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе губернатора. Стороны договорились о сотрудничестве и взаимодействии в сфере культуры, искусства и творческих индустрий. Губернатор и руководитель организации подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Омской областью и президентским фондом. "В Омской области второй день работает команда президентского фонда культурных инициатив. Сегодня губернатор Виталий Хоценко и руководитель организации Роман Карманов провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили вопросы участия проектов от региона в грантовых конкурсах президентского фонда", – добавили в пресс-службе. В 2025 году Омску присвоен статус культурной столицы России. Омская область находится в тройке лидеров по количеству заявок, направленных на экспертное рассмотрение второго конкурса 2025 года. На данный момент подано 988 заявок.
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омск, россия, виталий хоценко, роман карманов
Омская область , Омск, Россия, Виталий Хоценко, Роман Карманов
Хоценко подписал соглашение с президентским фондом культурных инициатив

Омская область и президентский фонд культурных инициатив будут сотрудничать

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВиталий Хоценко
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Виталий Хоценко
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ОМСК, 1 апр - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко и руководитель президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе губернатора.
Стороны договорились о сотрудничестве и взаимодействии в сфере культуры, искусства и творческих индустрий. Губернатор и руководитель организации подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Омской областью и президентским фондом.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко открыл производство в омской экономической зоне Авангард - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Губернатор Хоценко открыл производство в экономической зоне "Авангард"
11 марта, 15:13
"В Омской области второй день работает команда президентского фонда культурных инициатив. Сегодня губернатор Виталий Хоценко и руководитель организации Роман Карманов провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили вопросы участия проектов от региона в грантовых конкурсах президентского фонда", – добавили в пресс-службе.
В 2025 году Омску присвоен статус культурной столицы России. Омская область находится в тройке лидеров по количеству заявок, направленных на экспертное рассмотрение второго конкурса 2025 года. На данный момент подано 988 заявок.
 
Омская областьОмскРоссияВиталий ХоценкоРоман Карманов
 
 
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