Франция и Дания подписали соглашение о стратегическом партнерстве
Франция и Дания подписали соглашения о партнерстве и передаче ракет Mistral
© Mohammed BadraОткрытие экономического форума, во время которого Франция и Дания подписали соглашение о стратегическом партнерстве. 1 апреля 2025
© Mohammed Badra
Открытие экономического форума, во время которого Франция и Дания подписали соглашение о стратегическом партнерстве. 1 апреля 2025
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ПАРИЖ, 1 апр - РИА Новости. Франция и Дания подписали во вторник соглашение о стратегическом партнерстве, а также договор о передаче скандинавской стране ракет Mistral.
"Сегодня мы подпишем два правительственных соглашения. Соглашение о стратегическом партнерстве между Данией и Францией по усиленному двустороннему сотрудничеству и соглашение между Данией и Францией о поставке датской армии ракет Mistral", - объявила ведущая перед церемонией подписания соглашений. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.
Оба соглашения были подписаны в рамках церемонии открытия франко-датского экономического форума в Париже. Отмечалось, что соглашение о стратегическом партнерстве подразумевает более тесное сотрудничество по вопросам безопасности, обороны, климата, здравоохранения и цифровизации.
"Последние недели нам показали, какова цена зависимости в вопросах безопасности от Соединенных Штатов Америки. Замечательные союзники уже десятки лет. Но, я не буду говорить об этом датской публике, это союзник, который может вызывать волнение своими заявлениями, намерениями и приоритетами", - заявил на открытии форума президент Франции Эммануэль Макрон.
По его словам, на повестке Дании, Франции и вообще Европы должны стоять вопросы суверенитета и независимости. Французский лидер также выступил за избирательное партнерство, которое не ставит стороны в зависимое положение.
В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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