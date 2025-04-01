Слуцкий связал заявления Бербок с первым апреля
Слуцкий: слова Бербок по Украине можно рассматривать лишь в контексте дня дурака
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок об урегулировании украинского конфликта можно рассматривать только с поправкой на "день дурака", из-за сомнительной компетенции "таких бербок, каллас и им подобных" украинское урегулирование до сих пор буксует, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram-канале.
"Заявления Бербок в Киеве можно рассматривать только с поправкой на "день дурака"... Благодаря сомнительной компетенции таких бербок, каллас и им подобных украинское урегулирование до сих пор буксует прямо по Оруэллу. Мир для них – это продолжение войны. И заявляя о намерении выделить на поддержку нацистского режима в Киеве еще более 11 миллиардов, Бербок сама становится соучастницей кровавых преступлений хунты Зеленского", - написал он.
"Грубое вмешательство покидающих арену политиков-русофобов точно не способствует выработке реальной "формулы мира" и завершению конфликта", - заключил депутат.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.