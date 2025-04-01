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Слуцкий связал заявления Бербок с первым апреля - РИА Новости, 01.04.2025
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17:52 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/slutskiy-2008733962.html
Слуцкий связал заявления Бербок с первым апреля
Слуцкий связал заявления Бербок с первым апреля - РИА Новости, 01.04.2025
Слуцкий связал заявления Бербок с первым апреля
Заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок об урегулировании украинского конфликта можно рассматривать только с поправкой на "день дурака", из-за сомнительной... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T17:52:00+03:00
2025-04-01T17:52:00+03:00
в мире
украина
россия
анналена бербок
леонид слуцкий (политик)
мид германии
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок об урегулировании украинского конфликта можно рассматривать только с поправкой на "день дурака", из-за сомнительной компетенции "таких бербок, каллас и им подобных" украинское урегулирование до сих пор буксует, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram-канале. Ранее во вторник МИД ФРГ сообщил, что Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев, чтобы выразить поддержку Украине. Она заявила, что Германия выделит Украине еще более 11 миллиардов евро военной помощи до 2029 года включительно, в том числе 3 миллиарда евро в этом году. "Заявления Бербок в Киеве можно рассматривать только с поправкой на "день дурака"... Благодаря сомнительной компетенции таких бербок, каллас и им подобных украинское урегулирование до сих пор буксует прямо по Оруэллу. Мир для них – это продолжение войны. И заявляя о намерении выделить на поддержку нацистского режима в Киеве еще более 11 миллиардов, Бербок сама становится соучастницей кровавых преступлений хунты Зеленского", - написал он. Слуцкий отметил, что переговоры Москвы и Вашингтона по украинскому вопросу – тонкая материя. "Грубое вмешательство покидающих арену политиков-русофобов точно не способствует выработке реальной "формулы мира" и завершению конфликта", - заключил депутат. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20250324/politika-2006846587.html
https://ria.ru/20250317/berbok-2005468575.html
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в мире, украина, россия, анналена бербок, леонид слуцкий (политик), мид германии, германия
В мире, Украина, Россия, Анналена Бербок, Леонид Слуцкий (политик), МИД Германии, Германия
Слуцкий связал заявления Бербок с первым апреля

Слуцкий: слова Бербок по Украине можно рассматривать лишь в контексте дня дурака

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок об урегулировании украинского конфликта можно рассматривать только с поправкой на "день дурака", из-за сомнительной компетенции "таких бербок, каллас и им подобных" украинское урегулирование до сих пор буксует, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram-канале.
Ранее во вторник МИД ФРГ сообщил, что Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев, чтобы выразить поддержку Украине. Она заявила, что Германия выделит Украине еще более 11 миллиардов евро военной помощи до 2029 года включительно, в том числе 3 миллиарда евро в этом году.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
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24 марта, 03:35
"Заявления Бербок в Киеве можно рассматривать только с поправкой на "день дурака"... Благодаря сомнительной компетенции таких бербок, каллас и им подобных украинское урегулирование до сих пор буксует прямо по Оруэллу. Мир для них – это продолжение войны. И заявляя о намерении выделить на поддержку нацистского режима в Киеве еще более 11 миллиардов, Бербок сама становится соучастницей кровавых преступлений хунты Зеленского", - написал он.
Слуцкий отметил, что переговоры Москвы и Вашингтона по украинскому вопросу – тонкая материя.
"Грубое вмешательство покидающих арену политиков-русофобов точно не способствует выработке реальной "формулы мира" и завершению конфликта", - заключил депутат.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
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17 марта, 12:36
 
В миреУкраинаРоссияАнналена БербокЛеонид Слуцкий (политик)МИД ГерманииГермания
 
 
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