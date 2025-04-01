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В Швеции полиция силой увела Грету Тунберг с демонстрации - РИА Новости, 01.04.2025
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16:53 01.04.2025 (обновлено: 16:58 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/shvetsiya-2008711604.html
В Швеции полиция силой увела Грету Тунберг с демонстрации
В Швеции полиция силой увела Грету Тунберг с демонстрации - РИА Новости, 01.04.2025
В Швеции полиция силой увела Грету Тунберг с демонстрации
Полиция в Швеции силой увела экоактивистку Грету Тунберг, которая вместе с другими активистами блокировала вход на ежегодное собрание одного из крупнейших... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T16:53:00+03:00
2025-04-01T16:58:00+03:00
в мире
швеция
тбилиси
брюссель
грета тунберг
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Полиция в Швеции силой увела экоактивистку Грету Тунберг, которая вместе с другими активистами блокировала вход на ежегодное собрание одного из крупнейших банков Швеции SEB, сообщает во вторник газета Aftonbladet. "Полиция увела экоактивистку Грету Тунберг после демонстрации возле ежегодного собрания SEB в Стокгольме", - говорится в сообщении. По словам правоохранителей, у демонстрантов не было разрешения на проведение акции протеста, одиннадцати активистам было предъявлено обвинение в неповиновении полиции. Тунберг регулярно появляется на различных акциях протеста не только в Швеции, но и в других странах. В ноябре 2024 года активистка участвовала в акции протеста грузинской оппозиции в Тбилиси против итогов парламентских выборов. В октябре Тунберг задержали в Брюсселе за неповиновение властям в ходе климатической акции, в сентябре ее задержали в Копенгагене, а в июле полиция увела Тунберг с демонстрации в Гааге.
https://ria.ru/20250204/tunberg-1997339687.html
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в мире, швеция, тбилиси, брюссель, грета тунберг
В мире, Швеция, Тбилиси, Брюссель, Грета Тунберг
В Швеции полиция силой увела Грету Тунберг с демонстрации

Полиция в Швеции силой увела экоактивистку Грету Тунберг

© AP Photo / Virginia MayoГрета Тунберг
Грета Тунберг - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Грета Тунберг. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Полиция в Швеции силой увела экоактивистку Грету Тунберг, которая вместе с другими активистами блокировала вход на ежегодное собрание одного из крупнейших банков Швеции SEB, сообщает во вторник газета Aftonbladet.
«
"Полиция увела экоактивистку Грету Тунберг после демонстрации возле ежегодного собрания SEB в Стокгольме", - говорится в сообщении.
Экоактивистка Грета Тунберг на пресс-конференции перед климатическим протестом Марш за климат в Мадриде, Испания - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Грету Тунберг обвинили в неповиновении полиции на акции в Стокгольме
4 февраля, 16:11
По словам правоохранителей, у демонстрантов не было разрешения на проведение акции протеста, одиннадцати активистам было предъявлено обвинение в неповиновении полиции.
Тунберг регулярно появляется на различных акциях протеста не только в Швеции, но и в других странах. В ноябре 2024 года активистка участвовала в акции протеста грузинской оппозиции в Тбилиси против итогов парламентских выборов. В октябре Тунберг задержали в Брюсселе за неповиновение властям в ходе климатической акции, в сентябре ее задержали в Копенгагене, а в июле полиция увела Тунберг с демонстрации в Гааге.
Экоактивисты заблокировали подъездную дорогу к аэропорту курортного Шамбери. 29 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Во Франции экоактивисты заблокировали доступ к аэропорту
29 марта, 17:18
 
В миреШвецияТбилисиБрюссельГрета Тунберг
 
 
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