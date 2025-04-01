https://ria.ru/20250401/shvetsiya-2008711604.html

В Швеции полиция силой увела Грету Тунберг с демонстрации

В Швеции полиция силой увела Грету Тунберг с демонстрации - РИА Новости, 01.04.2025

В Швеции полиция силой увела Грету Тунберг с демонстрации

Полиция в Швеции силой увела экоактивистку Грету Тунберг, которая вместе с другими активистами блокировала вход на ежегодное собрание одного из крупнейших... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T16:53:00+03:00

2025-04-01T16:53:00+03:00

2025-04-01T16:58:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Полиция в Швеции силой увела экоактивистку Грету Тунберг, которая вместе с другими активистами блокировала вход на ежегодное собрание одного из крупнейших банков Швеции SEB, сообщает во вторник газета Aftonbladet. "Полиция увела экоактивистку Грету Тунберг после демонстрации возле ежегодного собрания SEB в Стокгольме", - говорится в сообщении. По словам правоохранителей, у демонстрантов не было разрешения на проведение акции протеста, одиннадцати активистам было предъявлено обвинение в неповиновении полиции. Тунберг регулярно появляется на различных акциях протеста не только в Швеции, но и в других странах. В ноябре 2024 года активистка участвовала в акции протеста грузинской оппозиции в Тбилиси против итогов парламентских выборов. В октябре Тунберг задержали в Брюсселе за неповиновение властям в ходе климатической акции, в сентябре ее задержали в Копенгагене, а в июле полиция увела Тунберг с демонстрации в Гааге.

https://ria.ru/20250204/tunberg-1997339687.html

https://ria.ru/20250329/ekoaktivizm-2008154594.html

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в мире, швеция, тбилиси, брюссель, грета тунберг