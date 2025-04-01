https://ria.ru/20250401/shvetsiya-2008711604.html
В Швеции полиция силой увела Грету Тунберг с демонстрации
В Швеции полиция силой увела Грету Тунберг с демонстрации - РИА Новости, 01.04.2025
В Швеции полиция силой увела Грету Тунберг с демонстрации
Полиция в Швеции силой увела экоактивистку Грету Тунберг, которая вместе с другими активистами блокировала вход на ежегодное собрание одного из крупнейших... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T16:53:00+03:00
2025-04-01T16:53:00+03:00
2025-04-01T16:58:00+03:00
в мире
швеция
тбилиси
брюссель
грета тунберг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732362416_200:282:2863:1780_1920x0_80_0_0_16de8da91ad9abcb752c146e6d1dc494.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Полиция в Швеции силой увела экоактивистку Грету Тунберг, которая вместе с другими активистами блокировала вход на ежегодное собрание одного из крупнейших банков Швеции SEB, сообщает во вторник газета Aftonbladet. "Полиция увела экоактивистку Грету Тунберг после демонстрации возле ежегодного собрания SEB в Стокгольме", - говорится в сообщении. По словам правоохранителей, у демонстрантов не было разрешения на проведение акции протеста, одиннадцати активистам было предъявлено обвинение в неповиновении полиции. Тунберг регулярно появляется на различных акциях протеста не только в Швеции, но и в других странах. В ноябре 2024 года активистка участвовала в акции протеста грузинской оппозиции в Тбилиси против итогов парламентских выборов. В октябре Тунберг задержали в Брюсселе за неповиновение властям в ходе климатической акции, в сентябре ее задержали в Копенгагене, а в июле полиция увела Тунберг с демонстрации в Гааге.
https://ria.ru/20250204/tunberg-1997339687.html
https://ria.ru/20250329/ekoaktivizm-2008154594.html
швеция
тбилиси
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732362416_374:257:2762:2048_1920x0_80_0_0_a47eb98b7882636006c481df2f62073a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, тбилиси, брюссель, грета тунберг
В мире, Швеция, Тбилиси, Брюссель, Грета Тунберг
В Швеции полиция силой увела Грету Тунберг с демонстрации
Полиция в Швеции силой увела экоактивистку Грету Тунберг