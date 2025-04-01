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Швейцария сняла санкции с трех объектов недвижимости, связанных с Россией - РИА Новости, 01.04.2025
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10:46 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/shvejtsarija-2008584665.html
Швейцария сняла санкции с трех объектов недвижимости, связанных с Россией
Швейцария сняла санкции с трех объектов недвижимости, связанных с Россией - РИА Новости, 01.04.2025
Швейцария сняла санкции с трех объектов недвижимости, связанных с Россией
Швейцария в период с 13 августа 2024 года по 31 марта 2025 года отменила санкции в отношении трех объектов недвижимости, замороженных в стране в рамках санкций... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T10:46:00+03:00
2025-04-01T10:46:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 1 апр – РИА Новости. Швейцария в период с 13 августа 2024 года по 31 марта 2025 года отменила санкции в отношении трех объектов недвижимости, замороженных в стране в рамках санкций против России, следует из обновленных данных по санкциям против РФ, опубликованных швейцарским Государственным секретариатом по экономике (SECO). В конце декабря глава отдела коммуникации Государственного секретариата по экономике (SECO) Швейцарии Антье Берчи сообщила РИА Новости, что по состоянию на август 2024 года в Швейцарии заморожены финансовые активы на сумму 7,1 миллиарда швейцарских франков, 17 объектов недвижимости, а также автомобили - спортивные и класса люкс, произведения искусства, мебель и инструменты, принадлежащие санкционированным физлицам, компаниям и организациям. "По состоянию на 31 марта 2025 года активы, замороженные в Швейцарии, составили 7,4 миллиарда франков (около 8,38 миллиарда долларов – ред.), к которым добавились 14 объектов недвижимости физических или юридических лиц, на которые распространяются санкции", - сказано в документе. Швейцария не входит в ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года.
https://ria.ru/20250320/sanktsii-2006241096.html
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швейцария, россия, евросоюз, нато, в мире
Швейцария, Россия, Евросоюз, НАТО, В мире
Швейцария сняла санкции с трех объектов недвижимости, связанных с Россией

SECO: Швейцария сняла санкции с трех объектов недвижимости, связанных с Россией

© Fotolia / Mikael Lever Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Fotolia / Mikael Lever
Флаг Швейцарии. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 1 апр – РИА Новости. Швейцария в период с 13 августа 2024 года по 31 марта 2025 года отменила санкции в отношении трех объектов недвижимости, замороженных в стране в рамках санкций против России, следует из обновленных данных по санкциям против РФ, опубликованных швейцарским Государственным секретариатом по экономике (SECO).
В конце декабря глава отдела коммуникации Государственного секретариата по экономике (SECO) Швейцарии Антье Берчи сообщила РИА Новости, что по состоянию на август 2024 года в Швейцарии заморожены финансовые активы на сумму 7,1 миллиарда швейцарских франков, 17 объектов недвижимости, а также автомобили - спортивные и класса люкс, произведения искусства, мебель и инструменты, принадлежащие санкционированным физлицам, компаниям и организациям.
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"По состоянию на 31 марта 2025 года активы, замороженные в Швейцарии, составили 7,4 миллиарда франков (около 8,38 миллиарда долларов – ред.), к которым добавились 14 объектов недвижимости физических или юридических лиц, на которые распространяются санкции", - сказано в документе.
Швейцария не входит в ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года.
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