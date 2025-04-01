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Энергетический гигант в Саянах. Как на Енисее возводили Саяно-Шушенскую ГЭС - РИА Новости, 01.04.2025
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Обогнавшие время
 
18:34 01.04.2025 (обновлено: 18:57 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/sayanoshushenskayages-2008701569.html
Энергетический гигант в Саянах. Как на Енисее возводили Саяно-Шушенскую ГЭС
Энергетический гигант в Саянах. Как на Енисее возводили Саяно-Шушенскую ГЭС - РИА Новости, 01.04.2025
Энергетический гигант в Саянах. Как на Енисее возводили Саяно-Шушенскую ГЭС
В 1963 году начался "штурм Енисея" — ударная стройка мощнейшей ГЭС в России. Почему этого энергетического гиганта решили строить именно в Восточной Сибири. Как происходило перекрытие Енисея — самой полноводной реки в стране. Для чего плотине станции придали изогнутую форму. И как ГЭС использует энергию воды для выработки электричества.
2025-04-01T18:34:00+03:00
2025-04-01T18:57:00+03:00
обогнавшие время
саяно-шушенская гэс
саяногорск
саяногорский алюминиевый завод
электричество
русгидро
республика хакасия
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Энергетический гигант в Саянах. Как на Енисее возводили Саяно-Шушенскую ГЭС
В 1963 году начался "штурм Енисея" — ударная стройка мощнейшей ГЭС в России. Почему этого энергетического гиганта решили строить именно в Восточной Сибири. Как происходило перекрытие Енисея — самой полноводной реки в стране. Для чего плотине станции придали изогнутую форму. И как ГЭС использует энергию воды для выработки электричества.
audio/mpeg
Энергетический гигант в Саянах. Как на Енисее возводили Саяно-Шушенскую ГЭС
В 1963 году начался "штурм Енисея" — ударная стройка мощнейшей ГЭС в России. Почему этого энергетического гиганта решили строить именно в Восточной Сибири. Как происходило перекрытие Енисея — самой полноводной реки в стране. Для чего плотине станции придали изогнутую форму. И как ГЭС использует энергию воды для выработки электричества.
audio/mpeg
Эксперты эпизода:Об истории создания и принципах работы Вышневолоцкой водной системы — первом рукотворном водном пути к Балтийскому морю, слушайте в эпизоде "Вышневолоцкая водная система: первая речная магистраль к Санкт-Петербургу".Продолжить знакомство с уникальным архитектурным наследием России можно на портале Культура.РФ в разделе "Архитектура".Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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саяно-шушенская гэс, саяногорск, саяногорский алюминиевый завод, электричество, русгидро, республика хакасия, аудио
Обогнавшие время, Саяно-Шушенская ГЭС, Саяногорск, Саяногорский алюминиевый завод, Электричество, РусГидро, Республика Хакасия

Энергетический гигант в Саянах. Как на Енисее возводили Саяно-Шушенскую ГЭС

Обогнавшие время
Энергетический гигант в Саянах. Как на Енисее возводили Саяно-Шушенскую ГЭС
Вчера, 18:34
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В 1963 году начался "штурм Енисея" — ударная стройка мощнейшей ГЭС в России. Почему этого энергетического гиганта решили строить именно в Восточной Сибири. Как происходило перекрытие Енисея — самой полноводной реки в стране. Для чего плотине станции придали изогнутую форму. И как ГЭС использует энергию воды для выработки электричества.
Эксперты эпизода:
Об истории создания и принципах работы Вышневолоцкой водной системы — первом рукотворном водном пути к Балтийскому морю, слушайте в эпизоде "Вышневолоцкая водная система: первая речная магистраль к Санкт-Петербургу".
Продолжить знакомство с уникальным архитектурным наследием России можно на портале Культура.РФ в разделе "Архитектура".
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
_____
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Обогнавшие времяСаяно-Шушенская ГЭССаяногорскСаяногорский алюминиевый заводЭлектричествоРусГидроРеспублика Хакасия
 
 
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