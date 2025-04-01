https://ria.ru/20250401/sayanoshushenskayages-2008701569.html

Энергетический гигант в Саянах. Как на Енисее возводили Саяно-Шушенскую ГЭС

Энергетический гигант в Саянах. Как на Енисее возводили Саяно-Шушенскую ГЭС - РИА Новости, 01.04.2025

Энергетический гигант в Саянах. Как на Енисее возводили Саяно-Шушенскую ГЭС

В 1963 году начался "штурм Енисея" — ударная стройка мощнейшей ГЭС в России. Почему этого энергетического гиганта решили строить именно в Восточной Сибири. Как происходило перекрытие Енисея — самой полноводной реки в стране. Для чего плотине станции придали изогнутую форму. И как ГЭС использует энергию воды для выработки электричества.

2025-04-01T18:34:00+03:00

2025-04-01T18:34:00+03:00

2025-04-01T18:57:00+03:00

обогнавшие время

саяно-шушенская гэс

саяногорск

саяногорский алюминиевый завод

электричество

русгидро

республика хакасия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008696757_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_9cf33b2cd60a193ee3ec75c0ca5f9cb7.jpg

Энергетический гигант в Саянах. Как на Енисее возводили Саяно-Шушенскую ГЭС В 1963 году начался "штурм Енисея" — ударная стройка мощнейшей ГЭС в России. Почему этого энергетического гиганта решили строить именно в Восточной Сибири. Как происходило перекрытие Енисея — самой полноводной реки в стране. Для чего плотине станции придали изогнутую форму. И как ГЭС использует энергию воды для выработки электричества. audio/mpeg

Энергетический гигант в Саянах. Как на Енисее возводили Саяно-Шушенскую ГЭС В 1963 году начался "штурм Енисея" — ударная стройка мощнейшей ГЭС в России. Почему этого энергетического гиганта решили строить именно в Восточной Сибири. Как происходило перекрытие Енисея — самой полноводной реки в стране. Для чего плотине станции придали изогнутую форму. И как ГЭС использует энергию воды для выработки электричества. audio/mpeg

Эксперты эпизода:Об истории создания и принципах работы Вышневолоцкой водной системы — первом рукотворном водном пути к Балтийскому морю, слушайте в эпизоде "Вышневолоцкая водная система: первая речная магистраль к Санкт-Петербургу".Продолжить знакомство с уникальным архитектурным наследием России можно на портале Культура.РФ в разделе "Архитектура".Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.

саяногорск

республика хакасия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

саяно-шушенская гэс, саяногорск, саяногорский алюминиевый завод, электричество, русгидро, республика хакасия, аудио