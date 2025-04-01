https://ria.ru/20250401/samozanyatost-1808134176.html

Как стать самозанятым: плюсы и минусы налогового режима

Как оформить самозанятость и сколько платить в 2025: пошаговая инструкция

Как стать самозанятым: плюсы и минусы налогового режима

Самозанятость - форма деятельности, при которой гражданин работает сам на себя и платит государству налог на профессиональный доход. Пошаговое руководство, как... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T20:31:00+03:00

2025-04-01T20:31:00+03:00

2025-04-01T20:31:00+03:00

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

экономика

налоги

работа

самозанятые

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Самозанятость - форма деятельности, при которой гражданин работает сам на себя и платит государству налог на профессиональный доход. Пошаговое руководство, как оформить статус самозанятого в 2025 году через специальное мобильное приложение, личный кабинет на сайте "Госуслуги", в банке или налоговой службе, можно ли стать самозанятым индивидуальному предпринимателю, как рассчитать и заплатить налог, - в материале РИА Новости.СамозанятостьВ России все большую популярность набирает применение физическими лицами специального налогового режима, который называется налог на профессиональный доход (НПД) или самозанятость. С вводом в действие новой редакции федерального закона №422 появился новый сегмент бизнесменов, которые официально получили звание самозанятых."Закон предусматривал первоначально введение эксперимента в четырех регионах России с 1 июля 2019 года, после чего с 1 января 2020 года добавилось еще 19 регионов, а с 1 июля того же года все субъекты Федерации подключились к новой программе, а также граждане Евразийского экономического союза", - говорит Анна Салютина, адвокат Адвокатской палаты Ростовской области.С 2023 года самозанятыми могут стать граждане Украины.Плательщиком НПД можно стать уже в 14 лет, однако необходимо согласие законных представителей.“Изначально самозанятыми именовались лица, которые самостоятельно обеспечивали себя работой в рамках гражданско-правовых договоров. Исходя из такого широкого понимания к самозанятым гражданам относились: индивидуальные предприниматели, нотариусы, арбитражные управляющие, оценщики, медиаторы и иные лица, занимающиеся в установленном порядке частной практикой; граждане, которые, как правило, выполняют работы и (или) оказывают услуги по гражданско-правовым договорам и получают за это вознаграждение”, – отмечает Оксана Васильева, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.Регулирующий законСтатус самозанятого регулируется Федеральным законом "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"" от 27.11.2018 № 422-ФЗ и Налоговым кодексом.ОсобенностиОсобенностью самозанятости является простота применения этого режима, минимум обязанностей, низкая процентная ставка по налогу."Работа в найме не мешает оформлению статуса самозанятого: такая форма подходит как официально трудоустроенным специалистам, так и тем, кто в настоящее время не работает. Исключение составляют муниципальные и государственные служащие", - уточняет Татьяна Нечаева, юрист hh.ruПреимущества и недостаткиПо словам Кирилла Резника, юриста "Единого центра защиты", к плюсам этого налогового режима можно отнести:“Также к преимуществам можно отнести автоматизированную систему отчетности и начисления налогов, отсутствие обязательных взносов в фонды и наличие официального дохода”, – добавляет Людмила Новицкая, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.Недостатками является:“Также следует помнить, что у самозанятых отсутствует трудовой стаж, а в том случае, если гражданин ранее работал по трудовому договору в компании, то такая компания-работодатель не сможет обращаться к нему как к самозанятому в течение двух лет с момента регистрации, – добавляет Людмила Новицкая. Также к недостаткам можно отнести отсутствие социальных гарантий и тот факт, что налог необходимо платить со всей суммы, которая была получена от заказчика”."Компаниям работать с самозанятыми выгодно: выплаты в налоговую такой специалист осуществляет сам, ему не положены соцгарантии (больничные и отпуска). Легко прекратить взаимодействие, когда его услуги больше не нужны. Преимущества ИП заключаются в том, что такое сотрудничество безопаснее для заказчика: если самозанятый теряет статус (например, заработав за год больше максимальной суммы), то налог будет платить компания. Также некоторые организации принимают оплату платёжным поручением или через расчетный счет, который есть только у ИП", - объясняет Татьяна Нечаева.Отличие от ИПДеятельность самозанятого отличается от деятельности индивидуального предпринимателя тем, что самозанятость это не статус, а специальный налоговый режим, который вправе применять как ИП, так и физические лица, ими не являющиеся."Однако самозанятые ИП не могут применять иные специальные налоговые режимы, например, упрощенную систему налогообложения", - отмечает Денис Гришин, юрист Европейской юридической службы."Поскольку государство предусмотрело для самозанятых льготный режим ведения предпринимательской деятельности, многие процедуры, обязательные для других категорий предпринимательства, упразднены. Например, самозанятым не нужно предоставлять налоговую декларацию и приобретать контрольно-кассовую технику. Процесс уплаты налогов и формирование чеков происходит в мобильном приложении ”Мой налог”", - добавляет Андрей Астафуров, руководитель налоговой практики Московской коллегии адвокатов "Арбат".По словам Анны Салютиной, основные отличия между самозанятыми (СЗ) и индивидуальными предпринимателями заключаются в следующем:Условия и ограниченияПрименение режима самозанятости имеет ряд условий и ограничений, предусмотренных законом.По виду деятельностиВиды деятельности, которые самозанятым осуществлять запрещено (полный перечень прописан в ч. 2 ст. 4 закона о налоге для самозанятых):"Как правило, самозанятые могут аналогично продавать товары собственного производства, оказывать услуги, сдавать жилье в аренду и прочее", - добавляет Оксана Васильева."Также не могут быть самозанятыми курьеры, осуществляющие доставку и развоз чужого товара и получающие за это деньги. Но здесь есть исключение, если продавец предоставит им свою ККТ для приема платежей", - уточняет Анна Салютина.По доходуСумма доходов от деятельности самозанятого ограничена 2,4 млн рублей в год, льготный налоговый режим после превышения этой суммы действовать не будет.По виду доходовНе подпадают под налогообложение для самозанятых следующие виды доходов:НалогиСамозанятый имеет право платить налоги только за те месяцы, когда был доход. То есть, если, например, в течение 4-х месяцев он получал поступления от своей деятельности, а 8 месяцев - нет, то налог уплачивается за 4 месяца.СтавкаЭкспериментальная программа по налогообложению будет работать до 31 декабря 2028 года."В течение этого периода государство взяло на себя обязанность не изменять ставки: 4% с денежных средств, поступивших от физлица; 6% с денежных средств, поступивших от юрлиц", - говорит Анна Салютина.ВычетСамозанятый вправе рассчитывать на уменьшение сумм налога, так как законом ему положен налоговый вычет."При регистрации предпринимателя в мобильном приложении "Мой налог", ему автоматически предоставляется сумма в 10 000 рублей, благодаря которой ставка в 4% уменьшается до 3%, а ставка в 6% уменьшается до 4%. Вычет применяется налоговым органом автоматически при расчете суммы налога", - объясняет Андрей Астафуров.ОбязанностиОсновной обязанностью самозанятого является своевременное предоставление в налоговый орган сведений о доходах, полученных за отчетный период. Отчетным периодом для самозанятых является календарный месяц. Иными словами, каждый раз, получая доход, самозанятый должен сформировать чек в приложении "Мой налог" и направлять его в налоговый орган.Способы оплатыОплатить начисленный налог можно через приложение "Мой налог", на портале "Госуслуги", приложение любого банка или лично в банке."Очень удобно пользоваться для этой цели мобильным приложением "Мой налог": сумма рассчитывается автоматически, ее можно увидеть в конце месяца. Налог начисляется через месяц после даты первой регистрации дохода, а кнопка “к оплате” активируется на первой неделе следующего месяца", - рассказывает Полина Галинская, менеджер по маркетинговым коммуникациям и PR, работающая в статусе самозанятой с 2019 года.По словам Анны Салютиной, уведомление направляется оператором ФНС в личный кабинет плательщика НПД до 12 числа месяца, который следует за истекшим, при этом СЗ должен оплатить налоги не позднее 25 числа текущего месяца. Держать в памяти даты, когда нужно заплатить налоги, не нужно, все банки-партнёры, подключенные к системе "Мой налог", совершают отчисление самостоятельно.Как оформить самозанятость в 2025 годуРегистрация в качестве самозанятых возможна несколькими способами. Сделать это могут граждане России и государств-членов Евразийского экономического союза (Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан), а также граждане Украины.Сколько нужно платитьРегистрация статуса происходит бесплатно, для вступления в ряды самозанятых ничего платить не нужно.Где можно оформитьЗарегистрироваться в качестве самозанятых могут только граждане России и граждане государств-членов Евразийского экономического союза (Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан), а также граждане Украины.Через "Мой налог"Официальное мобильное приложение ФНС "Мой налог" позволяет сократить срок получения статуса до пяти минут. Его можно скачать через сервисы Google play и AppStore, на сайте ФНС."В него необходимо загрузить свои паспортные данные и ИНН, а также прикрепить фото или сделать снимок в формате Real Time, то есть прямо на месте через приложение. Интерфейс программы очень понятный и не вызывает затруднений", - делится Полина Галинская.На сайте ФНСНа сайте Федеральной налоговой службы России есть личный кабинет плательщика НПД. Для регистрации достаточно ввести ИНН и пароль, который используется при входе в личный кабинет ФНС или зайти через портал "Госуслуги".Через банкиКлиенты некоторых уполномоченных банков (например, Сбербанк, "Тинькофф", "Альфа-банк") или операторов электронных площадок могут зарегистрировать самозанятость через них."Граждане Российской Федерации и граждане других государств - членов Евразийского экономического союза вправе обратиться в банк с просьбой, чтобы он представил в налоговый орган заявление о постановке на учет в качестве самозанятого и (или) снятии с учета. В таком случае соответствующее заявление представляется с применением усиленной квалифицированной электронной подписи банка", - объясняет Денис Гришин.В налоговойМожно лично прийти в налоговую службу и сообщить о своем намерении. Постановка на учет в налоговом органе гражданина Российской Федерации в качестве самозанятого осуществляется на основании заявления, сведений из паспорта гражданина Российской Федерации и фото.Необходимые документыПо словам Оксаны Васильевой, для открытия статуса в большинстве случаев необходимы следующие документы:Если на сайте "Госуслуги" есть подтвержденная учетная запись, то вся информация загрузится оттуда и ничего не потребуется.Пошаговая инструкцияДля регистрации через сайт ФНС, необходимо:"Для регистрации через приложение "Мой налог", понадобится либо паспорт, либо ИНН и пароль от личного кабинета ФНС, или аккаунт на “Госуслугах”. Далее нужно зайти в личный кабинет и указать вид деятельности. Для этого нужно выбрать: "Прочее" → "Профиль" → "Вид деятельности". Во вкладке “Платежи” можно привязать банковскую карту", - объясняет Татьяна Нечаева.Можно выбрать приложение любого подходящего для этих целей банка, например, у Сбербанка есть сервис "Свое дело". Для регистрации через банк, необходимо скачать основное приложение, авторизоваться в личном кабинете и зарегистрироваться в сервисе для самозанятых. Банк сам передаст все в налоговую и пришлет уведомление о постановке на учет.Как подтвердить статус самозанятогоСуществует два вида справок для самозанятых:Эти справки обязаны принимать органы соцзащиты на местах для расчета пособий, льгот, субсидий.По словам юриста Эдуарда Чубурова, работающего в статусе самозанятого, справку можно сформировать в приложении "Мой налог" или веб-кабинете приложения, это будет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью.Кроме того, информацию о постановке на учет самозанятого можно узнать на сайте ФНС России с помощью сервиса "Проверить статус налогоплательщика налога на профессиональный доход (самозанятого)".Изменения в 2025 годуС января 2025 года для самозанятых произошли следующие изменения:Вводятся правила при формировании чеков: при безналичной оплате чек должен быть сформирован до 9 числа следующего месяца; при получении наличных или электронных денег - в момент оплаты.

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Артем Смирнов

россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика, налоги, работа, самозанятые