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Австралиец приехал в Россию и поразился одной детали - РИА Новости, 01.04.2025
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20:41 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/russia-2008765970.html
Австралиец приехал в Россию и поразился одной детали
Австралиец приехал в Россию и поразился одной детали - РИА Новости, 01.04.2025
Австралиец приехал в Россию и поразился одной детали
Австралиец Рассел поразился ассортименту в подмосковном магазине электроники, своими впечатлениями он поделился на своем YouTube-канале "Путешествие с... РИА Новости, 01.04.2025
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Австралиец Рассел поразился ассортименту в подмосковном магазине электроники, своими впечатлениями он поделился на своем YouTube-канале "Путешествие с Расселом"."Вы можете посмотреть всю коллекцию на веб-сайте и заказать у сотрудников все, что пожелаете. Вот здесь можно найти все модели iPhone. В данном магазине действительно представлен весь ассортимент, и даже если в этом конкретном магазине чего-то не найдется, они привезут товар для вас из другого", — рассказал он.Как уточнил блогер, магазин находится в 50 километрах от Москвы.Рассел поразился "шикарному" многообразию представленных товаров и возможности рассмотреть товар, выставленный на витрине.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, москва, общество
Россия, Москва, Общество
Австралиец приехал в Россию и поразился одной детали

Австралиец Рассел поразился витринам в российском магазине электроники

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на Пушкинский мост и прогулочные суда в акватории Москвы-реки
Вид на Пушкинский мост и прогулочные суда в акватории Москвы-реки - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на Пушкинский мост и прогулочные суда в акватории Москвы-реки. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Австралиец Рассел поразился ассортименту в подмосковном магазине электроники, своими впечатлениями он поделился на своем YouTube-канале "Путешествие с Расселом".
"Вы можете посмотреть всю коллекцию на веб-сайте и заказать у сотрудников все, что пожелаете. Вот здесь можно найти все модели iPhone. В данном магазине действительно представлен весь ассортимент, и даже если в этом конкретном магазине чего-то не найдется, они привезут товар для вас из другого", — рассказал он.
Как уточнил блогер, магазин находится в 50 километрах от Москвы.
Рассел поразился "шикарному" многообразию представленных товаров и возможности рассмотреть товар, выставленный на витрине.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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