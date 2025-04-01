https://ria.ru/20250401/russia-2008765970.html

Австралиец приехал в Россию и поразился одной детали

Австралиец приехал в Россию и поразился одной детали - РИА Новости, 01.04.2025

Австралиец приехал в Россию и поразился одной детали

Австралиец Рассел поразился ассортименту в подмосковном магазине электроники, своими впечатлениями он поделился на своем YouTube-канале "Путешествие с... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T20:41:00+03:00

2025-04-01T20:41:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Австралиец Рассел поразился ассортименту в подмосковном магазине электроники, своими впечатлениями он поделился на своем YouTube-канале "Путешествие с Расселом"."Вы можете посмотреть всю коллекцию на веб-сайте и заказать у сотрудников все, что пожелаете. Вот здесь можно найти все модели iPhone. В данном магазине действительно представлен весь ассортимент, и даже если в этом конкретном магазине чего-то не найдется, они привезут товар для вас из другого", — рассказал он.Как уточнил блогер, магазин находится в 50 километрах от Москвы.Рассел поразился "шикарному" многообразию представленных товаров и возможности рассмотреть товар, выставленный на витрине.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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россия, москва, общество