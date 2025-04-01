https://ria.ru/20250401/rossija-2008530617.html
В России перестанет действовать часть иностранных водительских прав
В России перестанет действовать часть иностранных водительских прав - РИА Новости, 01.04.2025
В России перестанет действовать часть иностранных водительских прав
В РФ с 1 апреля перестанут действовать зарубежные водительские удостоверения у иностранцев, получивших вид на жительство в России или российское гражданство до... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T01:11:00+03:00
2025-04-01T01:11:00+03:00
2025-04-01T03:06:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В РФ с 1 апреля перестанут действовать зарубежные водительские удостоверения у иностранцев, получивших вид на жительство в России или российское гражданство до 1 апреля прошлого года. Соответствующие поправки в федеральный закон "О безопасности дорожного движения" вступили в силу сегодня. "Иностранные национальные и международные водительские удостоверения признаются недействительными для управления транспортными средствами на территории Российской Федерации по истечении одного года с даты получения либо приобретения лицом, являющимся (являвшимся) иностранным гражданином или лицом без гражданства, вида на жительство либо гражданства Российской Федерации", - говорится в документе. Кроме того, иностранными правами не смогут пользоваться россияне, въехавшие в Россию до 1 апреля 2024 года. Отмечается, что нововведения не коснутся россиян и белорусов, имеющих национальные водительские удостоверения, выданные в Белоруссии. Если же иностранец получил ВНЖ (или гражданство) после 1 апреля 2024 года, то он вправе пользоваться национальным удостоверением в течение года.
https://ria.ru/20240905/prava-1748071909.html
https://ria.ru/20250312/prava-2004438259.html
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РИА Новости
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общество, авто, россия, белоруссия
Общество, Авто, Россия, Белоруссия
В России перестанет действовать часть иностранных водительских прав
В России с 1 апреля перестанут действовать часть зарубежных водительских прав
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В РФ с 1 апреля перестанут действовать зарубежные водительские удостоверения у иностранцев, получивших вид на жительство в России или российское гражданство до 1 апреля прошлого года.
Соответствующие поправки в федеральный закон "О безопасности дорожного движения" вступили в силу сегодня.
"Иностранные национальные и международные водительские удостоверения признаются недействительными для управления транспортными средствами на территории Российской Федерации по истечении одного года с даты получения либо приобретения лицом, являющимся (являвшимся) иностранным гражданином или лицом без гражданства, вида на жительство либо гражданства Российской Федерации", - говорится в документе.
Кроме того, иностранными правами не смогут пользоваться россияне, въехавшие в Россию
до 1 апреля 2024 года. Отмечается, что нововведения не коснутся россиян и белорусов, имеющих национальные водительские удостоверения, выданные в Белоруссии
.
Если же иностранец получил ВНЖ (или гражданство) после 1 апреля 2024 года, то он вправе пользоваться национальным удостоверением в течение года.