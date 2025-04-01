https://ria.ru/20250401/rosoboroneksport-2008527702.html

Оборонная выставка LAAD 2025 откроется во вторник в Рио-де-Жанейро

Оборонная выставка LAAD 2025 откроется во вторник в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 01.04.2025

Оборонная выставка LAAD 2025 откроется во вторник в Рио-де-Жанейро

Выставка авиационных и оборонных систем LAAD 2025 начнётся во вторник в бразильском Рио-де-Жанейро, "Рособоронэкспорт" примет в ней участие впервые за шесть... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T00:45:00+03:00

2025-04-01T00:45:00+03:00

2025-04-01T00:45:00+03:00

безопасность

технологии

рио-де-жанейро (город)

латинская америка

александр михеев

рособоронэкспорт

су-57э

су-35

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Выставка авиационных и оборонных систем LAAD 2025 начнётся во вторник в бразильском Рио-де-Жанейро, "Рособоронэкспорт" примет в ней участие впервые за шесть лет. Выставка пройдёт с 1 по 4 апреля. "Рособоронэкспорт", который организует на ней российскую экспозицию, не принимал участие в LAAD с 2019 года. Как ранее сообщил журналистам глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, компания планирует развивать в Латинской Америке проекты по совместной разработке и производству стрелкового оружия, беспилотников, высокоточных средств поражения, бронетехники, самолетов и военно-морской техники. "Рособоронэкспорт" представит в Рио-де-Жанейро новейшую российскую продукцию военного назначения для всех видов вооруженных сил, вызывающую наибольший интерес в регионе. Все образцы, которые будут показаны на выставке, прошли проверку в реальных боевых условиях, после чего были доработаны с учетом обратной связи от российских военнослужащих, выполняющих задачи СВО. Для делегаций военно-воздушных сил "Рособоронэкспорт" презентует истребители Су-57Э и Су-35, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), вертолеты Ми-171Ш и Ка-52Э. Войскам ПВО будет продемонстрирована широкая линейка средств противодействия воздушным угрозам: системы большой дальности С-400 "Триумф", средней С-350Е "Витязь", "Тор-М2К", а также ПЗРК "Игла-С". Сухопутным силам компания представит танк Т-90МС в новом варианте исполнения и боевую машину поддержки танков БМПТ. Для моряков подготовлены презентации скоростного транспортно-десантного катера БК-16Э и штурмовой лодки БК-10, патрульного корабля проекта 22160, а для корпуса морской пехоты – легкого плавающего танка "Спрут". LAAD в 2025 году будет проходить в пятнадцатый раз. Как сообщили ранее организаторы выставки, ожидается участие более чем 400 производителей из 28 стран. Мероприятие они называют крупнейшей и самой важной подобной выставкой в Латинской Америке.

https://ria.ru/20250317/oruzhie-2005412513.html

https://ria.ru/20250317/oruzhie-2005411600.html

рио-де-жанейро (город)

латинская америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии, рио-де-жанейро (город), латинская америка, александр михеев, рособоронэкспорт, су-57э, су-35, ил-76мд-90а