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"Роснано" допустила технический дефолт - РИА Новости, 01.04.2025
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13:57 01.04.2025 (обновлено: 14:12 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/rosnano-2008639022.html
"Роснано" допустила технический дефолт
"Роснано" допустила технический дефолт - РИА Новости, 01.04.2025
"Роснано" допустила технический дефолт
"Роснано" допустила технический дефолт при выплате купона по выпуску облигаций восьмой серии, сообщается в Telegram-канале компании. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T13:57:00+03:00
2025-04-01T14:12:00+03:00
экономика
роснано
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. "Роснано" допустила технический дефолт при выплате купона по выпуску облигаций восьмой серии, сообщается в Telegram-канале компании. Так, "Роснано" 31 марта не выплатила доход за 12 купонный период на 1,005 миллиарда рублей. В качестве причины корпорация назвала разработку технического механизма выплаты купонного дохода. "Выплата купонного дохода по облигациям серии 08 будет осуществлена в течение десяти рабочих дней, необходимых для выработки технического механизма выплаты", — уточняется в заявлении.Выпуск с погашением в марте 2028-го объемом 13,4 миллиарда рублей "Роснано" разместила в апреле 2019-го.
https://ria.ru/20250327/rosnano-2007748027.html
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экономика, роснано, россия
Экономика, Роснано, Россия
"Роснано" допустила технический дефолт

"Роснано" допустила технический дефолт при выплате купона по облигациям

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВывеска компании "Роснано"
Вывеска компании Роснано - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Вывеска компании "Роснано". Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. "Роснано" допустила технический дефолт при выплате купона по выпуску облигаций восьмой серии, сообщается в Telegram-канале компании.
Так, "Роснано" 31 марта не выплатила доход за 12 купонный период на 1,005 миллиарда рублей. В качестве причины корпорация назвала разработку технического механизма выплаты купонного дохода.
"Выплата купонного дохода по облигациям серии 08 будет осуществлена в течение десяти рабочих дней, необходимых для выработки технического механизма выплаты", — уточняется в заявлении.
Выпуск с погашением в марте 2028-го объемом 13,4 миллиарда рублей "Роснано" разместила в апреле 2019-го.
Вывеска компании Роснано на здании офиса в Москве - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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