https://ria.ru/20250401/rosnano-2008639022.html

"Роснано" допустила технический дефолт

"Роснано" допустила технический дефолт - РИА Новости, 01.04.2025

"Роснано" допустила технический дефолт

"Роснано" допустила технический дефолт при выплате купона по выпуску облигаций восьмой серии, сообщается в Telegram-канале компании. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T13:57:00+03:00

2025-04-01T13:57:00+03:00

2025-04-01T14:12:00+03:00

экономика

роснано

россия

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. "Роснано" допустила технический дефолт при выплате купона по выпуску облигаций восьмой серии, сообщается в Telegram-канале компании. Так, "Роснано" 31 марта не выплатила доход за 12 купонный период на 1,005 миллиарда рублей. В качестве причины корпорация назвала разработку технического механизма выплаты купонного дохода. "Выплата купонного дохода по облигациям серии 08 будет осуществлена в течение десяти рабочих дней, необходимых для выработки технического механизма выплаты", — уточняется в заявлении.Выпуск с погашением в марте 2028-го объемом 13,4 миллиарда рублей "Роснано" разместила в апреле 2019-го.

https://ria.ru/20250327/rosnano-2007748027.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, роснано, россия