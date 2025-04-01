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Рязанский губернатор: в регионе постоянно развивается система реабилитации - РИА Новости, 01.04.2025
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
10:27 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/reabilitatsiya-2008579781.html
Рязанский губернатор: в регионе постоянно развивается система реабилитации
Рязанский губернатор: в регионе постоянно развивается система реабилитации - РИА Новости, 01.04.2025
Рязанский губернатор: в регионе постоянно развивается система реабилитации
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что власти региона постоянно развивают систему реабилитации и абилитации, создана программа сопровождения... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T10:27:00+03:00
2025-04-01T10:27:00+03:00
рязанская область
россия
антон котяков
павел малков
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РЯЗАНЬ, 1 апр - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что власти региона постоянно развивают систему реабилитации и абилитации, создана программа сопровождения семей, воспитывающих детей с особенностями развития, внедрено обучение помощников по долговременному уходу, совершенствуется оказание помощи участникам СВО. "Рязанскую область с рабочим визитом посетил министр труда и социальной защиты России Антон Олегович Котяков. Наш регион вошёл в число пилотных по комплексной реабилитации и абилитации. Постоянно улучшаем нашу систему и вводим новые услуги и выплаты. Благодарю министерство труда и социальной защиты России и Антона Олеговича за внимание и поддержку Рязанской области", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Как сообщила пресс-служба правительства региона, Павел Малков и Антон Котяков побывали в центре социального развития, ставшем участником федерального пилотного проекта по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов в возрасте от 4 до 17 лет. Под патронажем здесь находится около 4 тысяч семей. В Рязанском государственном медицинском университете они посетили симуляционный центр обучения системы долговременного ухода. За два года курс освоили свыше 5700 помощников по уходу. Кроме того, губернатор и министр побывали в центре "Сосновый бор", где реализуется комплексная семейная реабилитация участников СВО и детей с инвалидностью. Здесь оказывается более 170 услуг, сформирована современная база медицинского оборудования, действует комплекс робототехники, кабинет протезирования и центр ходьбы. "Сосновый бор" работает с 2023 года, за это время оздоровление там прошли более 1800 участников СВО и членов их семей, а также почти 1400 детей с ограниченными возможностями здоровья вместе с родителями, отмечает пресс-служба. "По большинству программ министерства видим успешные практики их применения в Рязанской области. Обсудили эффективную реализацию системы долговременного ухода, работу, связанную с реабилитацией и абилитацией, основные принципы и подходы реализации проектов в субъектах страны", - приводятся в сообщении слова Антона Котякова.
https://ria.ru/20250324/malkov-2007054986.html
https://ria.ru/20241024/skopin-1979817312.html
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россия, антон котяков, павел малков
Рязанская область, Россия, Антон Котяков, Павел Малков
Рязанский губернатор: в регионе постоянно развивается система реабилитации

Рязанский губернатор Малков: регион развивает систему реабилитации и абилитации

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Рязанской области Павел Малков
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РЯЗАНЬ, 1 апр - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что власти региона постоянно развивают систему реабилитации и абилитации, создана программа сопровождения семей, воспитывающих детей с особенностями развития, внедрено обучение помощников по долговременному уходу, совершенствуется оказание помощи участникам СВО.
"Рязанскую область с рабочим визитом посетил министр труда и социальной защиты России Антон Олегович Котяков. Наш регион вошёл в число пилотных по комплексной реабилитации и абилитации. Постоянно улучшаем нашу систему и вводим новые услуги и выплаты. Благодарю министерство труда и социальной защиты России и Антона Олеговича за внимание и поддержку Рязанской области", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
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Как сообщила пресс-служба правительства региона, Павел Малков и Антон Котяков побывали в центре социального развития, ставшем участником федерального пилотного проекта по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов в возрасте от 4 до 17 лет. Под патронажем здесь находится около 4 тысяч семей. В Рязанском государственном медицинском университете они посетили симуляционный центр обучения системы долговременного ухода. За два года курс освоили свыше 5700 помощников по уходу.
Кроме того, губернатор и министр побывали в центре "Сосновый бор", где реализуется комплексная семейная реабилитация участников СВО и детей с инвалидностью. Здесь оказывается более 170 услуг, сформирована современная база медицинского оборудования, действует комплекс робототехники, кабинет протезирования и центр ходьбы. "Сосновый бор" работает с 2023 года, за это время оздоровление там прошли более 1800 участников СВО и членов их семей, а также почти 1400 детей с ограниченными возможностями здоровья вместе с родителями, отмечает пресс-служба.
"По большинству программ министерства видим успешные практики их применения в Рязанской области. Обсудили эффективную реализацию системы долговременного ухода, работу, связанную с реабилитацией и абилитацией, основные принципы и подходы реализации проектов в субъектах страны", - приводятся в сообщении слова Антона Котякова.
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Рязанская областьРоссияАнтон КотяковПавел Малков
 
 
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