https://ria.ru/20250401/reabilitatsiya-2008579781.html

Рязанский губернатор: в регионе постоянно развивается система реабилитации

Рязанский губернатор: в регионе постоянно развивается система реабилитации - РИА Новости, 01.04.2025

Рязанский губернатор: в регионе постоянно развивается система реабилитации

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что власти региона постоянно развивают систему реабилитации и абилитации, создана программа сопровождения... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T10:27:00+03:00

2025-04-01T10:27:00+03:00

2025-04-01T10:27:00+03:00

рязанская область

россия

антон котяков

павел малков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932377447_0:0:3098:1743_1920x0_80_0_0_f15acba81b774013e5b7da7e94c9ad47.jpg

РЯЗАНЬ, 1 апр - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что власти региона постоянно развивают систему реабилитации и абилитации, создана программа сопровождения семей, воспитывающих детей с особенностями развития, внедрено обучение помощников по долговременному уходу, совершенствуется оказание помощи участникам СВО. "Рязанскую область с рабочим визитом посетил министр труда и социальной защиты России Антон Олегович Котяков. Наш регион вошёл в число пилотных по комплексной реабилитации и абилитации. Постоянно улучшаем нашу систему и вводим новые услуги и выплаты. Благодарю министерство труда и социальной защиты России и Антона Олеговича за внимание и поддержку Рязанской области", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Как сообщила пресс-служба правительства региона, Павел Малков и Антон Котяков побывали в центре социального развития, ставшем участником федерального пилотного проекта по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов в возрасте от 4 до 17 лет. Под патронажем здесь находится около 4 тысяч семей. В Рязанском государственном медицинском университете они посетили симуляционный центр обучения системы долговременного ухода. За два года курс освоили свыше 5700 помощников по уходу. Кроме того, губернатор и министр побывали в центре "Сосновый бор", где реализуется комплексная семейная реабилитация участников СВО и детей с инвалидностью. Здесь оказывается более 170 услуг, сформирована современная база медицинского оборудования, действует комплекс робототехники, кабинет протезирования и центр ходьбы. "Сосновый бор" работает с 2023 года, за это время оздоровление там прошли более 1800 участников СВО и членов их семей, а также почти 1400 детей с ограниченными возможностями здоровья вместе с родителями, отмечает пресс-служба. "По большинству программ министерства видим успешные практики их применения в Рязанской области. Обсудили эффективную реализацию системы долговременного ухода, работу, связанную с реабилитацией и абилитацией, основные принципы и подходы реализации проектов в субъектах страны", - приводятся в сообщении слова Антона Котякова.

https://ria.ru/20250324/malkov-2007054986.html

https://ria.ru/20241024/skopin-1979817312.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, антон котяков, павел малков