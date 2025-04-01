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Совещание Путина с членами Совета безопасности. Прямая трансляция
Совещание Путина с членами Совета безопасности. Прямая трансляция - РИА Новости, 01.04.2025
Совещание Путина с членами Совета безопасности. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T15:29:00+03:00
2025-04-01T15:29:00+03:00
2025-04-01T15:29:00+03:00
политика
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности.
россия
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Путин на встрече с Советом безопасности РФ
Путин на встрече с Советом безопасности РФ
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РИА Новости
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4.7
96
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политика, россия, владимир путин, видео
Политика, Россия, Владимир Путин
Совещание Путина с членами Совета безопасности. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности.
2025-04-01T15:29
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PT0M54S
Совещание Путина с членами Совета безопасности. Прямая трансляция
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности.