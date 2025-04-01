Путин уточнил процедуру апелляционного обжалования судебных актов
Путин подписал закон, уточняющий процедуру апелляционного обжалования актов
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий в Гражданском процессуальном кодексе РФ (ГПК РФ) процедуру апелляционного обжалования судебных актов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Так, в случае соответствующего обжалования суда первой инстанции суд первой инстанции в трехдневный срок со дня истечения срока для подачи апелляционной жалобы направляет в суд апелляционной инстанции дело с жалобой и поступившими относительно нее возражениями. Уточняется, что остальные действия суда, связанные с принятием жалобы к производству (восстановление срока подачи апелляционной жалобы, проверка соответствия апелляционной жалобы требованиям процессуального закона, оставление ее без движения либо возвращение), будет осуществлять суд апелляционной инстанции.
Кроме того, документ совершенствует процедуру восстановления процессуальных сроков. Так, заявление о восстановлении соответствующего срока подачи апелляционной жалобы должно быть рассмотрено судьёй апелляционного суда в пятидневный срок со дня поступления в суд без проведения заседания и без извещения участвующих в деле лиц. При этом судья может вызвать участвующих. Определение о восстановлении срока обжалованию не подлежит, а определение об отказе в восстановлении срока может быть обжаловано в кассационном суде.