https://ria.ru/20250401/putin-2008650494.html

Путин уточнил процедуру апелляционного обжалования судебных актов

Путин уточнил процедуру апелляционного обжалования судебных актов - РИА Новости, 01.04.2025

Путин уточнил процедуру апелляционного обжалования судебных актов

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий в Гражданском процессуальном кодексе РФ (ГПК РФ) процедуру апелляционного обжалования судебных актов, РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T14:27:00+03:00

2025-04-01T14:27:00+03:00

2025-04-01T14:27:00+03:00

россия

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780217186_0:67:2865:1679_1920x0_80_0_0_900b95278de255933a0ff7f52014941c.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий в Гражданском процессуальном кодексе РФ (ГПК РФ) процедуру апелляционного обжалования судебных актов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Так, в случае соответствующего обжалования суда первой инстанции суд первой инстанции в трехдневный срок со дня истечения срока для подачи апелляционной жалобы направляет в суд апелляционной инстанции дело с жалобой и поступившими относительно нее возражениями. Уточняется, что остальные действия суда, связанные с принятием жалобы к производству (восстановление срока подачи апелляционной жалобы, проверка соответствия апелляционной жалобы требованиям процессуального закона, оставление ее без движения либо возвращение), будет осуществлять суд апелляционной инстанции. Кроме того, документ совершенствует процедуру восстановления процессуальных сроков. Так, заявление о восстановлении соответствующего срока подачи апелляционной жалобы должно быть рассмотрено судьёй апелляционного суда в пятидневный срок со дня поступления в суд без проведения заседания и без извещения участвующих в деле лиц. При этом судья может вызвать участвующих. Определение о восстановлении срока обжалованию не подлежит, а определение об отказе в восстановлении срока может быть обжаловано в кассационном суде.

https://ria.ru/20250401/putin-2008649592.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, общество