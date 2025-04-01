https://ria.ru/20250401/putin-2008627183.html
Путин во вторник примет министра иностранных дел Китая Ван И
Путин во вторник примет министра иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 01.04.2025
Путин во вторник примет министра иностранных дел Китая Ван И
Президент России Владимир Путин во вторник примет в Кремле министра иностранных дел Китайской Народной Республики (КНР) Ван И, сообщил журналистам... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T13:10:00+03:00
2025-04-01T13:10:00+03:00
2025-04-01T13:11:00+03:00
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владимир путин
ван и (политик)
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет в Кремле министра иностранных дел Китайской Народной Республики (КНР) Ван И, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Во второй половине дня президент примет в Кремле, находящегося с визитом в нашей стране, руководителя Канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая и министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И... Традиционно лидеры наших двух стран принимают министров, когда они обмениваются визитами. Президент Путин продолжает эту практику", - сказал Песков.
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китай, россия, владимир путин, ван и (политик), дмитрий песков, в мире
Китай, Россия, Владимир Путин, Ван И (политик), Дмитрий Песков, В мире
Путин во вторник примет министра иностранных дел Китая Ван И
Песков: Путин во вторник примет министра иностранных дел Китая Ван И