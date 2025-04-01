https://ria.ru/20250401/psb-2008727454.html

ПСБ поучаствует в реализации проекта "Карта жителя Ярославской области"

ПСБ поучаствует в реализации проекта "Карта жителя Ярославской области" - РИА Новости, 01.04.2025

ПСБ поучаствует в реализации проекта "Карта жителя Ярославской области"

ПСБ и министерство цифрового развития Ярославской области на VII финансовом форуме "Просто капитал" заключили соглашение о сотрудничестве в рамках развития... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T17:24:00+03:00

2025-04-01T17:24:00+03:00

2025-04-01T18:33:00+03:00

ярославская область

псб (банк псб)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. ПСБ и министерство цифрового развития Ярославской области на VII финансовом форуме "Просто капитал" заключили соглашение о сотрудничестве в рамках развития проекта "Карта жителя Ярославской области", сообщает пресс-служба банка. Документ подписали старший вице-президент - руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев и министр цифрового развития Ярославской области Артем Глахенгаузен. Подписанное соглашение предусматривает присоединение банка к выпуску "Карты жителя Ярославской области" и ее популяризацию среди жителей региона. "Ярославская область стала домашним регионом для банка, и мы активно включаемся здесь в работу по реализации важных социально значимых инициатив, в том числе по цифровизации различных сфер деятельности и социальной поддержке. Мы развиваем сотрудничество с различными институтами, интегрируя востребованные и полезные опции с нашими продуктами. Присоединение ПСБ к проекту "Карта жителя Ярославской области" разнообразит функционал карты, расширит ее программу лояльности, увеличит набор дополнительных сервисов и преференций, предоставляемых жителям региона – держателям этой карты", — прокомментировал Щавелев. "Карта жителя Ярославской области" будет совмещать в себе функционал банковской и транспортной карт, а также других сервисов и услуг карты жителя.

https://ria.ru/20250328/podguzova-2007888007.html

ярославская область

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Артем Смирнов

ярославская область, псб (банк псб)