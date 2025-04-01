https://ria.ru/20250401/prokhorova-2008663730.html

Сбежала в США, а теперь хочет обратно: сложная судьба Ольги Прохоровой.

Сбежала в США, а теперь хочет обратно: сложная судьба Ольги Прохоровой. - РИА Новости, 01.04.2025

Сбежала в США, а теперь хочет обратно: сложная судьба Ольги Прохоровой.

Первое время в её жизни всё складывалось очень удачно. Ольга Прохорова впервые снялась в кино ещё в 14-летнем возрасте, а в 1970-х годах актрису узнавали уже по РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T18:50:00+03:00

2025-04-01T18:50:00+03:00

2025-04-01T18:50:00+03:00

шоубиз

канада

сша

белоруссия

емельян пугачев

наталья белохвостикова

рижская киностудия

вгик

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Первое время в её жизни всё складывалось очень удачно. Ольга Прохорова впервые снялась в кино ещё в 14-летнем возрасте, а в 1970-х годах актрису узнавали уже по всему Советскому Союзу. Она снималась в известных фильмах, таких как "Сибирячка", "Емельян Пугачев", "Задача с тремя неизвестными" и вышла замуж за известного режиссёра.Но одно самое главное решение навсегда изменило ее жизнь, и совсем не в лучшую сторону.Успешный стартОльга родилась и выросла в музыкальной среде, ее родители были артистами оперетты, но видела себя она не певицей, а балериной, поэтому активно занималась хореографией, постигала азы балета.Все изменилось, когда она в возрасте 14 лет начала сниматься в научно-популярных фильмах Рижской киностудии. Будущая актриса навсегда заболела "кинематографом".Ольга Прохорова решает поступать во ВГИК и покоряет его с первой же попытки. Она поступила на курс, где вместе с ней учились Наталья Белохвостикова, Наталья Гвоздикова, Наталья Бондарчук и Наталья Аринбасарова. А ещё – красавец Николай Ерёменко, с которым у нее завязался короткий роман.Но она быстро забыла своё увлечение Ерёменко после того, как встретила свою настоящую любовь.Старше жены на 14 летВпервые со своим будущем мужем, режиссером Алексеем Салтыковым, Ольга Прохорова познакомилась во время съемок в небольшом эпизоде фильма "Освобождение".Алексей Салтыков был старше Ольги Прохоровой на 14 лет и к моменту знакомства уже весьма известен своими работами: "Председатель", "Бабье царство", "Директор".Ему оказывали знаки внимания Нонна Мордюкова, Римма Маркова и Людмила Гурченко, но сердце закоренелого холостяка покорила молодая актриса. Несмотря на разницу в возрасте, режиссер и актриса решили оформить свои отношения.Украли тарелки и не справились с зеленым змиемИнтересный случай произошел, когда Алексей Салтыков и Ольга Прохорова подавали заявление в ЗАГС, чтобы отметить это событие они отправились в кафе, где режиссёр предложил своей невесте украсть тарелки на память.Грамотно "провернуть дело" не вышло, все закончилось вызовом милиции, но когда директор кафе узнал в "преступнике" известного режиссёра, предложил взять к украденным тарелкам ещё и чашки.Алексей Салтыков постоянно снимал Ольгу Прохорову в своих фильмах, и супруги могли бы счастливо прожить вместе целую жизнь. Но между ними встал алкоголь.Режиссёр все чаще стал увлекаться спиртным, попытки выпить по рюмочке переросли в многодневные запои.Новый муж и переезд в КанадуВ 1984 году актриса познакомилась с молодым канадским дипломатом, который был прекрасно образован, говорил на шести языках и был хорош собой. После стремительного романа и развода с мужем актриса переезжает на постоянное место жительства в Канаду.Правда, развод с ним оказался таким же стремительным, актриса развелась с канадцем через несколько месяцев. Прохорова смогла добиться успеха в чужой стране. Она снималась в фильмах и в Канаде даже продавали майки с ее изображением.Смерть любимых людей и переезд в СШАК несчастью, все изменилось в 1993 году. Актриса за год потеряла всех, кого любила. Сначала после болезни умирает мама Ольги, а затем подавленный смертью тещи, с которой у него были хорошие отношения, умирает бывший муж. Режиссер много выпил на похоронах, и его сердце не выдержало.Ольга была так потрясена внезапной потерей близких людей, что попала в реанимацию. Врачи её откачали, и она приняла решение сменить обстановку, переехав в США, несмотря на уговоры своих канадских коллег.Это была ее фатальная ошибка.Жизнь в нищетеВ Штатах ее никто не знал, и карьера построить не получилось, пришлось сменить профессию, сначала работала представителем косметической компании, а затем переводчиком.В это время она познакомилась с Алексом, своим новым парнем, который позднее погиб. Вместе со своим возлюбленным они сняли квартиру с неисправным окном, и Алекс выпал из него, разбившись насмерть.В 2005 году Ольга Прохорова перенесла первый инсульт, за которым последовал второй. Сейчас Ольга плохо видит и живёт на пособие по инвалидности, снимает квартиру вместе с эмигрантом из Беларуси и иногда подрабатывает синхронным переводчиком.Актриса мечтает вернуться в России, но, к сожалению, теперь у неё просто нет такой возможности. В Москве у неё ничего не осталось….

канада

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

канада, сша, белоруссия, емельян пугачев, наталья белохвостикова, рижская киностудия, вгик