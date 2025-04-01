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Ван И на встрече с Путиным передал ему привет от Си Цзиньпина

Ван И на встрече с Путиным передал ему привет от Си Цзиньпина - РИА Новости, 01.04.2025

Ван И на встрече с Путиным передал ему привет от Си Цзиньпина

Министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным передал ему привет от председателя КНР Си Цзиньпина. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T16:13:00+03:00

2025-04-01T16:13:00+03:00

2025-04-01T16:22:00+03:00

ван и (политик)

си цзиньпин

мид кнр

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным передал ему привет от председателя КНР Си Цзиньпина."Прежде всего, позвольте передать вам самый теплый привет от вашего давнего друга, председателя Си Цзиньпина", - заявил Ван И на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Ранее Ван И в интервью РИА Новости назвал три основные задачи сотрудничества России и Китая в меняющемся мире. Первая - создать прочную материальную почву двусторонних отношений, укреплять основы сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях, раскрывать потенциал в сфере технологических инноваций и зеленого развития с целью культивировать дополнительные драйверы роста. В качестве второй цели он указал преумножение возможностей для "совместного процветания путем дальнейшего расширения открытости друг другу, обмена опытом и достижениями инноваций в интересах углубления межотраслевой интеграции". Третья цель - придать больше импульсов глобальному развитию, способствовать дальнейшему сопряжению сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс - один путь" и ЕАЭС.

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Путин с главой МИД Китая Ван И в Кремле Путин принял в Кремле главу МИД Китая Ван И. Президент пообещал, что к приезду Си Цзиньпина в Россию в мае будет подготовлена насыщенная хорошая программа. 2025-04-01T16:13 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ван и (политик), си цзиньпин, мид кнр, владимир путин, в мире, видео