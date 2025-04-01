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Ван И на встрече с Путиным передал ему привет от Си Цзиньпина - РИА Новости, 01.04.2025
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16:13 01.04.2025 (обновлено: 16:22 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/privet-2008697613.html
Ван И на встрече с Путиным передал ему привет от Си Цзиньпина
Ван И на встрече с Путиным передал ему привет от Си Цзиньпина - РИА Новости, 01.04.2025
Ван И на встрече с Путиным передал ему привет от Си Цзиньпина
Министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным передал ему привет от председателя КНР Си Цзиньпина. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T16:13:00+03:00
2025-04-01T16:22:00+03:00
ван и (политик)
си цзиньпин
мид кнр
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным передал ему привет от председателя КНР Си Цзиньпина."Прежде всего, позвольте передать вам самый теплый привет от вашего давнего друга, председателя Си Цзиньпина", - заявил Ван И на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Ранее Ван И в интервью РИА Новости назвал три основные задачи сотрудничества России и Китая в меняющемся мире. Первая - создать прочную материальную почву двусторонних отношений, укреплять основы сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях, раскрывать потенциал в сфере технологических инноваций и зеленого развития с целью культивировать дополнительные драйверы роста. В качестве второй цели он указал преумножение возможностей для "совместного процветания путем дальнейшего расширения открытости друг другу, обмена опытом и достижениями инноваций в интересах углубления межотраслевой интеграции". Третья цель - придать больше импульсов глобальному развитию, способствовать дальнейшему сопряжению сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс - один путь" и ЕАЭС.
РИА Новости
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353
60
353
60
Путин с главой МИД Китая Ван И в Кремле
Путин принял в Кремле главу МИД Китая Ван И. Президент пообещал, что к приезду Си Цзиньпина в Россию в мае будет подготовлена насыщенная хорошая программа.
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РИА Новости
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96
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ван и (политик), си цзиньпин, мид кнр, владимир путин, в мире, видео
Ван И (политик), Си Цзиньпин, МИД КНР, Владимир Путин, В мире
Ван И на встрече с Путиным передал ему привет от Си Цзиньпина
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным передал ему привет от председателя КНР Си Цзиньпина.
2025-04-01T16:13
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PT0M42S
Ван И на встрече с Путиным передал ему привет от Си Цзиньпина

Глава МИД КНР Ван И на встрече с Путиным передал ему привет от Си Цзиньпина

Встреча Владимира Путина и Ван И
Встреча Владимира Путина и Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Встреча Владимира Путина и Ван И
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным передал ему привет от председателя КНР Си Цзиньпина.
"Прежде всего, позвольте передать вам самый теплый привет от вашего давнего друга, председателя Си Цзиньпина", - заявил Ван И на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее Ван И в интервью РИА Новости назвал три основные задачи сотрудничества России и Китая в меняющемся мире. Первая - создать прочную материальную почву двусторонних отношений, укреплять основы сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях, раскрывать потенциал в сфере технологических инноваций и зеленого развития с целью культивировать дополнительные драйверы роста. В качестве второй цели он указал преумножение возможностей для "совместного процветания путем дальнейшего расширения открытости друг другу, обмена опытом и достижениями инноваций в интересах углубления межотраслевой интеграции". Третья цель - придать больше импульсов глобальному развитию, способствовать дальнейшему сопряжению сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс - один путь" и ЕАЭС.
 
Ван И (политик)Си ЦзиньпинМИД КНРВладимир ПутинВ мире
 
 
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