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Число пострадавших при украинском обстреле Горловки достигло 12 - РИА Новости, 01.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:17 01.04.2025 (обновлено: 11:25 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/prikhodko-2008551082.html
Число пострадавших при украинском обстреле Горловки достигло 12
Число пострадавших при украинском обстреле Горловки достигло 12 - РИА Новости, 01.04.2025
Число пострадавших при украинском обстреле Горловки достигло 12
В результате удара ВСУ по Горловке пострадали 12 человек, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T07:17:00+03:00
2025-04-01T11:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
иван приходько
россия
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 1 апр — РИА Новости. В результате удара ВСУ по Горловке пострадали 12 человек, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."По уточненной информации, количество раненых мирных жителей Горловки увеличилось до двенадцати", — написал он.Атаку дрона-камикадзе зафиксировали в 06:10. Также в 06:00 и 06:20 противник выпустил по городу четыре снаряда калибра 155-миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе в нем проживали более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
россия
украина
донецкая народная республика
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происшествия, горловка, иван приходько, россия, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донецк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Иван Приходько, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Донецк
Число пострадавших при украинском обстреле Горловки достигло 12

Приходько: число пострадавших при украинском обстреле Горловки увеличилось до 12

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ центра Горловки. 1 апреля 2025
Последствия обстрела со стороны ВСУ центра Горловки. 1 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ центра Горловки. 1 апреля 2025
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ДОНЕЦК, 1 апр — РИА Новости. В результате удара ВСУ по Горловке пострадали 12 человек, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"По уточненной информации, количество раненых мирных жителей Горловки увеличилось до двенадцати", — написал он.
Атаку дрона-камикадзе зафиксировали в 06:10. Также в 06:00 и 06:20 противник выпустил по городу четыре снаряда калибра 155-миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе в нем проживали более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаИван ПриходькоРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаДонецк
 
 
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