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Число пострадавших при украинском обстреле Горловки достигло 12
Число пострадавших при украинском обстреле Горловки достигло 12 - РИА Новости, 01.04.2025
Число пострадавших при украинском обстреле Горловки достигло 12
В результате удара ВСУ по Горловке пострадали 12 человек, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T07:17:00+03:00
2025-04-01T07:17:00+03:00
2025-04-01T11:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 1 апр — РИА Новости. В результате удара ВСУ по Горловке пострадали 12 человек, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."По уточненной информации, количество раненых мирных жителей Горловки увеличилось до двенадцати", — написал он.Атаку дрона-камикадзе зафиксировали в 06:10. Также в 06:00 и 06:20 противник выпустил по городу четыре снаряда калибра 155-миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе в нем проживали более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Иван Приходько, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Донецк
Число пострадавших при украинском обстреле Горловки достигло 12
Приходько: число пострадавших при украинском обстреле Горловки увеличилось до 12