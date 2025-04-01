https://ria.ru/20250401/prikhodko-2008551082.html

Число пострадавших при украинском обстреле Горловки достигло 12

Число пострадавших при украинском обстреле Горловки достигло 12 - РИА Новости, 01.04.2025

Число пострадавших при украинском обстреле Горловки достигло 12

В результате удара ВСУ по Горловке пострадали 12 человек, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T07:17:00+03:00

2025-04-01T07:17:00+03:00

2025-04-01T11:25:00+03:00

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ДОНЕЦК, 1 апр — РИА Новости. В результате удара ВСУ по Горловке пострадали 12 человек, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."По уточненной информации, количество раненых мирных жителей Горловки увеличилось до двенадцати", — написал он.Атаку дрона-камикадзе зафиксировали в 06:10. Также в 06:00 и 06:20 противник выпустил по городу четыре снаряда калибра 155-миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе в нем проживали более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

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украина

донецкая народная республика

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происшествия, горловка, иван приходько, россия, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донецк