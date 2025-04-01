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Украинским боевикам вынесли приговор за преступления в Курской области - РИА Новости, 01.04.2025
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16:30 01.04.2025 (обновлено: 16:33 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/prigovor-2008702278.html
Украинским боевикам вынесли приговор за преступления в Курской области
Украинским боевикам вынесли приговор за преступления в Курской области - РИА Новости, 01.04.2025
Украинским боевикам вынесли приговор за преступления в Курской области
Четверо украинских военнослужащих приговорены на сроки до 15 лет за обстрел мирных жителей в Суджанском районе Курской области, сообщается в Telegram-канале СК... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T16:30:00+03:00
2025-04-01T16:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
курская область
суджанский район
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Четверо украинских военнослужащих приговорены на сроки до 15 лет за обстрел мирных жителей в Суджанском районе Курской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Следствие установило, что 23 августа 2024 года Максим Лебедев, Сергей Бутенко, Алексей Евсеев и Александр Занчук для совершения теракта в составе подразделений ВФУ незаконно вторглись на территорию РФ. Находясь в деревне Спальное Суджанского района Курской области, Лебедев, Бутенко, Евсеев и Занчук под угрозой применения оружия занимали дома, препятствовали эвакуации мирных граждан, а также неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и местным жителям. "Доказательства, собранные военными следственными органами СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении военнослужащих ВФУ 92 отдельной штурмовой бригады Максима Лебедева, Сергея Бутенко, Алексея Евсеева и Александра Занчука", - говорится в сообщении. Уточняется, что в зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении террористических актов в Курской области (пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ). "Приговором суда Лебедеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима. Бутенко, Евсееву и Занчуку назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет каждому с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250314/prigovor-2004989939.html
https://ria.ru/20250321/svo-2006165642.html
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происшествия, россия, курская область, суджанский район, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Курская область, Суджанский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Украинским боевикам вынесли приговор за преступления в Курской области

Суд дал 4 боевикам ВСУ до 15 лет тюрьмы за обстрел жителей Суджанского района

© Следком/TelegramЧетверо украинских военнослужащих приговорены к лишению свободы за обстрел мирных жителей в Суджанском районе Курской области
Четверо украинских военнослужащих приговорены к лишению свободы за обстрел мирных жителей в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Следком/Telegram
Четверо украинских военнослужащих приговорены к лишению свободы за обстрел мирных жителей в Суджанском районе Курской области
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Четверо украинских военнослужащих приговорены на сроки до 15 лет за обстрел мирных жителей в Суджанском районе Курской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Следствие установило, что 23 августа 2024 года Максим Лебедев, Сергей Бутенко, Алексей Евсеев и Александр Занчук для совершения теракта в составе подразделений ВФУ незаконно вторглись на территорию РФ. Находясь в деревне Спальное Суджанского района Курской области, Лебедев, Бутенко, Евсеев и Занчук под угрозой применения оружия занимали дома, препятствовали эвакуации мирных граждан, а также неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и местным жителям.
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"Доказательства, собранные военными следственными органами СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении военнослужащих ВФУ 92 отдельной штурмовой бригады Максима Лебедева, Сергея Бутенко, Алексея Евсеева и Александра Занчука", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении террористических актов в Курской области (пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ).
"Приговором суда Лебедеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима. Бутенко, Евсееву и Занчуку назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет каждому с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима", - добавляется в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияКурская областьСуджанский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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