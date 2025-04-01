https://ria.ru/20250401/prigovor-2008702278.html

Украинским боевикам вынесли приговор за преступления в Курской области

Украинским боевикам вынесли приговор за преступления в Курской области - РИА Новости, 01.04.2025

Украинским боевикам вынесли приговор за преступления в Курской области

Четверо украинских военнослужащих приговорены на сроки до 15 лет за обстрел мирных жителей в Суджанском районе Курской области, сообщается в Telegram-канале СК... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T16:30:00+03:00

2025-04-01T16:30:00+03:00

2025-04-01T16:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

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суджанский район

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Четверо украинских военнослужащих приговорены на сроки до 15 лет за обстрел мирных жителей в Суджанском районе Курской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Следствие установило, что 23 августа 2024 года Максим Лебедев, Сергей Бутенко, Алексей Евсеев и Александр Занчук для совершения теракта в составе подразделений ВФУ незаконно вторглись на территорию РФ. Находясь в деревне Спальное Суджанского района Курской области, Лебедев, Бутенко, Евсеев и Занчук под угрозой применения оружия занимали дома, препятствовали эвакуации мирных граждан, а также неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и местным жителям. "Доказательства, собранные военными следственными органами СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении военнослужащих ВФУ 92 отдельной штурмовой бригады Максима Лебедева, Сергея Бутенко, Алексея Евсеева и Александра Занчука", - говорится в сообщении. Уточняется, что в зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении террористических актов в Курской области (пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ). "Приговором суда Лебедеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима. Бутенко, Евсееву и Занчуку назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет каждому с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250314/prigovor-2004989939.html

https://ria.ru/20250321/svo-2006165642.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, курская область, суджанский район, следственный комитет россии (ск рф)