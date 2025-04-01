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Опрос показал отношение французов к приговору Марин Ле Пен - РИА Новости, 01.04.2025
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12:06 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/prigovor-2008604975.html
Опрос показал отношение французов к приговору Марин Ле Пен
Опрос показал отношение французов к приговору Марин Ле Пен - РИА Новости, 01.04.2025
Опрос показал отношение французов к приговору Марин Ле Пен
Более 40% французов полагают, что приговор лидеру парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен был вынесен, чтобы помешать ей... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T12:06:00+03:00
2025-04-01T12:06:00+03:00
в мире
париж
марин ле пен
европарламент
приговор марин ле пен
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ПАРИЖ, 1 апр - РИА Новости. Более 40% французов полагают, что приговор лидеру парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен был вынесен, чтобы помешать ей участвовать в президентских выборах 2027 года, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на результаты опроса, проведенного для него компанией Elabe. Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения выбрана на пять лет с немедленным исполнением приговора. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро. Нормальным решение суда с учетом предъявленных политику обвинений считают 57% респондентов. "Из опрошенных 42% считают, напротив, что на это наказание повлияло желание помешать ей (Ле Пен - ред.) представить свою кандидатуру на следующих президентских выборах 2027 года", - передает телеканал. Большая часть опрошенных (42%) удовлетворены решением суда, 29% неудовлетворены, еще 29% к нему безразличны. Примерно два француза из трех (68%) считают справедливым немедленное исполнение решения суда о невозможности Ле Пен быть избранной в органы госвласти в течение пяти лет. Более половины опрошенных (57%) также считают Жордана Барделла, сменившего Марин Ле Пен на посту лидера правой партии "Национальное объединение", лучшим преемником для участия в президентских выборах. Двое из трех (67%) считают, что у Барделла такие же или даже более высокие шансы, чем у Марин Ле Пен, принести своей партии победу. Опрос был проведен 31 марта по репрезентативной выборке среди 1008 французов старше 18 лет. Процент погрешности не приводится. Дело, по которому был вынесен приговор против Ле Пен, касалось фиктивного найма ассистентов евродепутатов партии в период с 2004 по 2016 год. Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Согласно обвинению, Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ущерб ЕП суд оценил в 4,1 миллиона евро.
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353
60
353
60
в мире, париж, марин ле пен, европарламент, приговор марин ле пен
В мире, Париж, Марин Ле Пен, Европарламент, Приговор Марин Ле Пен
Опрос показал отношение французов к приговору Марин Ле Пен

BFMTV: 40% французов считают, что приговор Ле Пен был вынесен, чтобы помешать ей

© AP Photo / Louise DelmotteМарин Ле Пен в здании суда в Париже
Марин Ле Пен в здании суда в Париже - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Louise Delmotte
Марин Ле Пен в здании суда в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 1 апр - РИА Новости. Более 40% французов полагают, что приговор лидеру парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен был вынесен, чтобы помешать ей участвовать в президентских выборах 2027 года, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на результаты опроса, проведенного для него компанией Elabe.
Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения выбрана на пять лет с немедленным исполнением приговора. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.
Марин Ле Пен в здании суда в Париже - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Премьер Франции выразил обеспокоенность из-за приговора Ле Пен
31 марта, 18:39
Нормальным решение суда с учетом предъявленных политику обвинений считают 57% респондентов.
«
"Из опрошенных 42% считают, напротив, что на это наказание повлияло желание помешать ей (Ле Пен - ред.) представить свою кандидатуру на следующих президентских выборах 2027 года", - передает телеканал.
Большая часть опрошенных (42%) удовлетворены решением суда, 29% неудовлетворены, еще 29% к нему безразличны. Примерно два француза из трех (68%) считают справедливым немедленное исполнение решения суда о невозможности Ле Пен быть избранной в органы госвласти в течение пяти лет.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Ле Пен назвала решение суда против нее политическим
31 марта, 21:13
Более половины опрошенных (57%) также считают Жордана Барделла, сменившего Марин Ле Пен на посту лидера правой партии "Национальное объединение", лучшим преемником для участия в президентских выборах. Двое из трех (67%) считают, что у Барделла такие же или даже более высокие шансы, чем у Марин Ле Пен, принести своей партии победу.
Опрос был проведен 31 марта по репрезентативной выборке среди 1008 французов старше 18 лет. Процент погрешности не приводится.
Дело, по которому был вынесен приговор против Ле Пен, касалось фиктивного найма ассистентов евродепутатов партии в период с 2004 по 2016 год. Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Согласно обвинению, Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ущерб ЕП суд оценил в 4,1 миллиона евро.
Экс-премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Лидер чешской оппозиции заявил, что Ле Пен лишили возможности выбора
31 марта, 20:14
 
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