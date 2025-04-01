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Советники Трампа предложили ввести серьезные пошлины на импорт, пишет WP - РИА Новости, 01.04.2025
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15:02 01.04.2025 (обновлено: 15:11 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/poshliny-2008667253.html
Советники Трампа предложили ввести серьезные пошлины на импорт, пишет WP
Советники Трампа предложили ввести серьезные пошлины на импорт, пишет WP - РИА Новости, 01.04.2025
Советники Трампа предложили ввести серьезные пошлины на импорт, пишет WP
Помощники американского президента Дональда Трампа подготовили предложение о введении пошлин примерно в 20% на большую часть импорта в США, сообщает газета... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T15:02:00+03:00
2025-04-01T15:11:00+03:00
сша
китай
дональд трамп
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Помощники американского президента Дональда Трампа подготовили предложение о введении пошлин примерно в 20% на большую часть импорта в США, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. Президент США Дональд Трамп ранее назначил на 2 апреля введение зеркальных пошлин против Китая и ряда других стран, назвав этот день Днем освобождения. В администрации отметили, что речь идет о 15 странах, имеющих наибольший торговый профицит с США или применяющих дискриминационные пошлины. "Помощники Белого дома подготовили предложение о введении пошлин примерно в 20% на большую часть импорта в США", - говорится в материале. Однако советники Белого дома указали на то, по вопросам пошлин рассматривается несколько вариантов, окончательное решение еще не принято. По данным источников, один из рассматриваемых вариантов предполагает повышение импортных пошлин на продукцию почти из всех стран. Как отмечает один из собеседников издания, Белый дом полагает, что увеличение размера пошлин вкупе с дополнительными пошлинами на импорт автомобилей и фармацевтических препаратов поможет Штатам получить более шести триллионов долларов дохода. По мнению американских чиновников, этот доход можно использовать для предоставления льгот или дивидендов большинству американцев. Впрочем, указывают источники, Вашингтон все еще рассматривает введение пошлин в отношении разных стран по разным ставкам.
https://ria.ru/20250401/poshliny-2008584860.html
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сша, китай, дональд трамп, в мире
США, Китай, Дональд Трамп, В мире
Советники Трампа предложили ввести серьезные пошлины на импорт, пишет WP

WP: советники Трампа подготовили предложение о введении пошлин в 20% на импорт

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Помощники американского президента Дональда Трампа подготовили предложение о введении пошлин примерно в 20% на большую часть импорта в США, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
Президент США Дональд Трамп ранее назначил на 2 апреля введение зеркальных пошлин против Китая и ряда других стран, назвав этот день Днем освобождения. В администрации отметили, что речь идет о 15 странах, имеющих наибольший торговый профицит с США или применяющих дискриминационные пошлины.
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"Помощники Белого дома подготовили предложение о введении пошлин примерно в 20% на большую часть импорта в США", - говорится в материале. Однако советники Белого дома указали на то, по вопросам пошлин рассматривается несколько вариантов, окончательное решение еще не принято.
По данным источников, один из рассматриваемых вариантов предполагает повышение импортных пошлин на продукцию почти из всех стран. Как отмечает один из собеседников издания, Белый дом полагает, что увеличение размера пошлин вкупе с дополнительными пошлинами на импорт автомобилей и фармацевтических препаратов поможет Штатам получить более шести триллионов долларов дохода. По мнению американских чиновников, этот доход можно использовать для предоставления льгот или дивидендов большинству американцев.
Впрочем, указывают источники, Вашингтон все еще рассматривает введение пошлин в отношении разных стран по разным ставкам.
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