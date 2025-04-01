https://ria.ru/20250401/podmoskove-2008609297.html
"Движение первых" поддержало астрономический фестиваль в Подмосковье
"Движение первых" поддержало астрономический фестиваль в Подмосковье - РИА Новости, 01.04.2025
"Движение первых" поддержало астрономический фестиваль в Подмосковье
Астрономический фестиваль "Брюсовы горизонты" в подмосковном городе Лосино-Петровский получил грант конкурса "Движения первых", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T12:43:00+03:00
2025-04-01T12:43:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Астрономический фестиваль "Брюсовы горизонты" в подмосковном городе Лосино-Петровский получил грант конкурса "Движения первых", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Фестиваль состоится 16 августа в парке культуры и отдыха Лосино-Петровского. Организатор – автономная некоммерческая организация "Московская областная дирекция по развитию парков" при поддержке министерства культуры и туризма Московской области. Концепция фестиваля связана с личностью ученого, военачальника и дипломата, одного из ближайших сподвижников Петра I Якова Брюса. Он занимался астрономией и естествознанием, открыл первую в России обсерваторию при Навигацкой школе в Москве. Выйдя в отставку, Брюс поселился в усадьбе Глинки, которая находится на территории современного городского округа Лосино-Петровский. В настоящее время там расположен музей, посетителям которого рассказывают истории из жизни этого человека. Фестиваль будет рассчитан на детей и подростков от 7 до 17 лет. В программе лектории, мастер-классы, работа с телескопами, соревнования моделистов, полоса препятствий "Космическая тренировка", выставка о Якове Брюсе, интерактивный квест, арт-пространство с выставкой тематических рисунков и конкурсом костюмов, тематический кинопоказ, а также выступление молодых музыкантов. Гостями фестиваля станут специалисты, чьи профессии связаны с космосом: космонавт, аэрокосмический инженер, популяризатор космонавтики и другие. Идея АНО "МосОблПарк" была поддержана местным отделением "Движения Первых" в Лосино-Петровском, уточняют в министерстве. Целями и задачами фестиваля являются организация познавательно-развлекательного мероприятия для детей и подростков, способствующего сохранению исторической памяти, укреплению патриотического воспитания, демонстрации новейших достижений и технологий в области космических исследований, объединению и организации ребят на основе командных активностей и совместного творчества.
https://ria.ru/20250331/stadion-2008471823.html
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московская область (подмосковье), яков брюс, петр i, россия
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Яков Брюс, Петр I, Россия
"Движение первых" поддержало астрономический фестиваль в Подмосковье
Подмосковный фестиваль "Брюсовы горизонты" получил грант от "Движения первых"
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Астрономический фестиваль "Брюсовы горизонты" в подмосковном городе Лосино-Петровский получил грант конкурса "Движения первых", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Фестиваль состоится 16 августа в парке культуры и отдыха Лосино-Петровского. Организатор – автономная некоммерческая организация "Московская областная дирекция по развитию парков" при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.
Концепция фестиваля связана с личностью ученого, военачальника и дипломата, одного из ближайших сподвижников Петра I Якова Брюса
. Он занимался астрономией и естествознанием, открыл первую в России
обсерваторию при Навигацкой школе в Москве
. Выйдя в отставку, Брюс поселился в усадьбе Глинки, которая находится на территории современного городского округа Лосино-Петровский. В настоящее время там расположен музей, посетителям которого рассказывают истории из жизни этого человека.
Фестиваль будет рассчитан на детей и подростков от 7 до 17 лет. В программе лектории, мастер-классы, работа с телескопами, соревнования моделистов, полоса препятствий "Космическая тренировка", выставка о Якове Брюсе, интерактивный квест, арт-пространство с выставкой тематических рисунков и конкурсом костюмов, тематический кинопоказ, а также выступление молодых музыкантов.
Гостями фестиваля станут специалисты, чьи профессии связаны с космосом: космонавт, аэрокосмический инженер, популяризатор космонавтики и другие.
Идея АНО "МосОблПарк" была поддержана местным отделением "Движения Первых" в Лосино-Петровском, уточняют в министерстве. Целями и задачами фестиваля являются организация познавательно-развлекательного мероприятия для детей и подростков, способствующего сохранению исторической памяти, укреплению патриотического воспитания, демонстрации новейших достижений и технологий в области космических исследований, объединению и организации ребят на основе командных активностей и совместного творчества.