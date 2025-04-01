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В Алма-Ате откроют музей боевой техники под открытым небом к юбилею Победы - РИА Новости, 01.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
08:20 01.04.2025 (обновлено: 09:34 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/pobeda-2008555190.html
В Алма-Ате откроют музей боевой техники под открытым небом к юбилею Победы
В Алма-Ате откроют музей боевой техники под открытым небом к юбилею Победы - РИА Новости, 01.04.2025
В Алма-Ате откроют музей боевой техники под открытым небом к юбилею Победы
Музей боевой техники под открытым небом откроется в Алма-Ате к 80-летию Великой Победы, он станет частью мемориального комплекса в парке 28 гвардейцев... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T08:20:00+03:00
2025-04-01T09:34:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
казахстан
алма-ата
80-летие победы в великой отечественной войне
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АЛМА-АТА, 1 апр - РИА Новости. Музей боевой техники под открытым небом откроется в Алма-Ате к 80-летию Великой Победы, он станет частью мемориального комплекса в парке 28 гвардейцев панфиловцев, сообщает во вторник пресс-служба министерства обороны Казахстана. "К юбилею Великой Победы в Алматы откроется новый музей боевой техники под открытым небом. Он станет частью мемориального комплекса в парке 28 гвардейцев панфиловцев и будет располагаться на территории Дома армии. Экспозиция музея представит около 30 образцов вооружения времен Великой Отечественной войны. Среди самых ценных экспонатов - 152-миллиметровая гаубица образца 1931 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте военного ведомства. Сообщатся, что создание нового музея проинспектировал министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков. Глава оборонного ведомства вместе с депутатами парламента осмотрел площадку, композицию из вооружения и боевых машин, оценил качество покраски техники и дал указания ответственным лицам. В пресс-службе отметили, что также проводится реконструкция Дома армии, где расположен филиал Национального военно-патриотического центра и музея боевой славы, которым руководит внучка Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова, Алуа Байкадамова. "Музей боевой техники станет важным дополнением Дома армии. Он будет расположен по правой стороне улицы Калдаякова, а с левой стороны силами акимата (мэрия - ред.) будет устроен сквер для отдыха горожан и гостей Алматы. Мы гордимся тем, что все эти объекты будут открыты к 80-летию Победы", - приводятся в сообщении слова Байкадамовой. За время Великой Отечественной войны на фронт из Казахской ССР были призваны более 1,2 миллиона человек. Около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, четверо из них дважды становились героями, 110 воинов были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал жизнь за Победу. Из плена не вернулись 630 тысяч человек.
https://ria.ru/20250226/memorial-2001772311.html
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в мире, казахстан, алма-ата, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Казахстан, Алма-Ата, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Алма-Ате откроют музей боевой техники под открытым небом к юбилею Победы

В Алма-Ате к 80-летию Победы откроется музей боевой техники под открытым небом

© Фото : Министерство обороны Республики КазахстанНовый музей боевой техники под открытым небом откроется в Алма-Ате к 80-летию Великой Победы
Новый музей боевой техники под открытым небом откроется в Алма-Ате к 80-летию Великой Победы - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото : Министерство обороны Республики Казахстан
Новый музей боевой техники под открытым небом откроется в Алма-Ате к 80-летию Великой Победы
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АЛМА-АТА, 1 апр - РИА Новости. Музей боевой техники под открытым небом откроется в Алма-Ате к 80-летию Великой Победы, он станет частью мемориального комплекса в парке 28 гвардейцев панфиловцев, сообщает во вторник пресс-служба министерства обороны Казахстана.
"К юбилею Великой Победы в Алматы откроется новый музей боевой техники под открытым небом. Он станет частью мемориального комплекса в парке 28 гвардейцев панфиловцев и будет располагаться на территории Дома армии. Экспозиция музея представит около 30 образцов вооружения времен Великой Отечественной войны. Среди самых ценных экспонатов - 152-миллиметровая гаубица образца 1931 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте военного ведомства.
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Сообщатся, что создание нового музея проинспектировал министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков. Глава оборонного ведомства вместе с депутатами парламента осмотрел площадку, композицию из вооружения и боевых машин, оценил качество покраски техники и дал указания ответственным лицам.
В пресс-службе отметили, что также проводится реконструкция Дома армии, где расположен филиал Национального военно-патриотического центра и музея боевой славы, которым руководит внучка Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова, Алуа Байкадамова.
«
"Музей боевой техники станет важным дополнением Дома армии. Он будет расположен по правой стороне улицы Калдаякова, а с левой стороны силами акимата (мэрия - ред.) будет устроен сквер для отдыха горожан и гостей Алматы. Мы гордимся тем, что все эти объекты будут открыты к 80-летию Победы", - приводятся в сообщении слова Байкадамовой.
За время Великой Отечественной войны на фронт из Казахской ССР были призваны более 1,2 миллиона человек. Около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, четверо из них дважды становились героями, 110 воинов были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал жизнь за Победу. Из плена не вернулись 630 тысяч человек.
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