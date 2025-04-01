https://ria.ru/20250401/peterburg-2008638217.html

В Петербурге задержали мужчину и подростка после драки у торгового центра

В Петербурге задержали мужчину и подростка после драки у торгового центра - РИА Новости, 01.04.2025

В Петербурге задержали мужчину и подростка после драки у торгового центра

Мужчину и подростка задержали после драки в центре Петербурга у ТРК "Галерея", остальных участников инцидента устанавливают, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T13:53:00+03:00

2025-04-01T13:53:00+03:00

2025-04-01T14:06:00+03:00

происшествия

россия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр - РИА Новости. Мужчину и подростка задержали после драки в центре Петербурга у ТРК "Галерея", остальных участников инцидента устанавливают, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. "29 марта 2025 года в 19.48 в полицию поступило сообщение, что на площади у торгового комплекса "Галерея" произошла драка, участники которой после короткой стычки разбежались", - сообщает пресс-служба ведомства. На кадрах с камер видеонаблюдения, распространенных пресс-службой ГУМВД, подросток исполняет странный танец на улице у входа в торговый центр и в процессе снимает с себя футболку. Потом к нему подбегают двое мужчин. "На следующий день в полицию из медучреждения поступила информация о том, что к ним самостоятельно обратился житель Татарстана, 1992 года рождения, с ушибом головы, который после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии отпущен", - рассказали в пресс-службе. По факту инцидента полицейское следствие возбудило уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). К расследованию подключились оперативники регионального Центра Э. "Вчера в результате оперативно-розыскных мероприятий сыщики у дома 3 по Мытнинской улице по подозрению в участии в драке задержали обращавшегося за медпомощью мужчину и 16-летнего подростка", - уточнили в главке. Оба были задержаны. В полиции отметили, что с учетом несовершеннолетия одного из подозреваемых уголовное дело для дальнейшего расследования передано в региональное управление СК России.

https://ria.ru/20250324/bashkirija-2006909294.html

https://ria.ru/20250221/podrostok-2000713693.html

https://ria.ru/20250313/kriminal-2004557659.html

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)