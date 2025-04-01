https://ria.ru/20250401/peterburg-2008638217.html
В Петербурге задержали мужчину и подростка после драки у торгового центра
В Петербурге задержали мужчину и подростка после драки у торгового центра - РИА Новости, 01.04.2025
В Петербурге задержали мужчину и подростка после драки у торгового центра
Мужчину и подростка задержали после драки в центре Петербурга у ТРК "Галерея", остальных участников инцидента устанавливают, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T13:53:00+03:00
2025-04-01T13:53:00+03:00
2025-04-01T14:06:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр - РИА Новости. Мужчину и подростка задержали после драки в центре Петербурга у ТРК "Галерея", остальных участников инцидента устанавливают, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. "29 марта 2025 года в 19.48 в полицию поступило сообщение, что на площади у торгового комплекса "Галерея" произошла драка, участники которой после короткой стычки разбежались", - сообщает пресс-служба ведомства. На кадрах с камер видеонаблюдения, распространенных пресс-службой ГУМВД, подросток исполняет странный танец на улице у входа в торговый центр и в процессе снимает с себя футболку. Потом к нему подбегают двое мужчин. "На следующий день в полицию из медучреждения поступила информация о том, что к ним самостоятельно обратился житель Татарстана, 1992 года рождения, с ушибом головы, который после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии отпущен", - рассказали в пресс-службе. По факту инцидента полицейское следствие возбудило уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). К расследованию подключились оперативники регионального Центра Э. "Вчера в результате оперативно-розыскных мероприятий сыщики у дома 3 по Мытнинской улице по подозрению в участии в драке задержали обращавшегося за медпомощью мужчину и 16-летнего подростка", - уточнили в главке. Оба были задержаны. В полиции отметили, что с учетом несовершеннолетия одного из подозреваемых уголовное дело для дальнейшего расследования передано в региональное управление СК России.
https://ria.ru/20250324/bashkirija-2006909294.html
https://ria.ru/20250221/podrostok-2000713693.html
https://ria.ru/20250313/kriminal-2004557659.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге задержали мужчину и подростка после драки у торгового центра
В Петербурге задержали мужчину и подростка после драки из-за странного танца
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр - РИА Новости.
Мужчину и подростка задержали после драки в центре Петербурга у ТРК "Галерея", остальных участников инцидента устанавливают, сообщает пресс-служба
ГУМВД по городу и Ленобласти.
"29 марта 2025 года в 19.48 в полицию поступило сообщение, что на площади у торгового комплекса "Галерея" произошла драка, участники которой после короткой стычки разбежались", - сообщает пресс-служба ведомства.
На кадрах с камер видеонаблюдения, распространенных пресс-службой ГУМВД, подросток исполняет странный танец на улице у входа в торговый центр и в процессе снимает с себя футболку. Потом к нему подбегают двое мужчин.
"На следующий день в полицию из медучреждения поступила информация о том, что к ним самостоятельно обратился житель Татарстана, 1992 года рождения, с ушибом головы, который после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии отпущен", - рассказали в пресс-службе.
По факту инцидента полицейское следствие возбудило уголовное дело по статье 213 УК РФ
(хулиганство). К расследованию подключились оперативники регионального Центра Э.
"Вчера в результате оперативно-розыскных мероприятий сыщики у дома 3 по Мытнинской улице по подозрению в участии в драке задержали обращавшегося за медпомощью мужчину и 16-летнего подростка", - уточнили в главке.
Оба были задержаны. В полиции отметили, что с учетом несовершеннолетия одного из подозреваемых уголовное дело для дальнейшего расследования передано в региональное управление СК
России.