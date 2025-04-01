https://ria.ru/20250401/peregovory-2008555815.html
Переговоры Лаврова с Ван И. Прямая трансляция
Переговоры Лаврова с Ван И. Прямая трансляция - РИА Новости, 01.04.2025
Переговоры Лаврова с Ван И. Прямая трансляция
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Китая Ван И. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T11:12:00+03:00
2025-04-01T11:12:00+03:00
2025-04-01T11:12:00+03:00
россия
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008573118_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ff1dddecdf89bd77fee27b9247e1121b.jpg
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Китая Ван И.
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008573118_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bfccaa1b5733798e35d3f2a389788d48.jpg
Лавров на переговорах с главой МИД Китая Ван И
Лавров на переговорах с главой МИД Китая Ван И
2025-04-01T11:12
true
PT13M17S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, видео
Россия, Китай
Переговоры Лаврова с Ван И. Прямая трансляция
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Китая Ван И.
2025-04-01T11:12
true
PT13M17S
Переговоры Лаврова с Ван И. Прямая трансляция
Читать ria.ru в
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Китая Ван И.