https://ria.ru/20250401/peregovory-2008555815.html

Переговоры Лаврова с Ван И. Прямая трансляция

Переговоры Лаврова с Ван И. Прямая трансляция - РИА Новости, 01.04.2025

Переговоры Лаврова с Ван И. Прямая трансляция

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Китая Ван И. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T11:12:00+03:00

2025-04-01T11:12:00+03:00

2025-04-01T11:12:00+03:00

россия

китай

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Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Китая Ван И.

россия

китай

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Новости

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Лавров на переговорах с главой МИД Китая Ван И

Лавров на переговорах с главой МИД Китая Ван И

2025-04-01T11:12

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