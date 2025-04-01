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Губернатор предложил Лукашенко открыть Белорусский торговый дом в Пензе - РИА Новости, 01.04.2025
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Пензенская область - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
Пензенская область
 
15:43 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/penza-2008687337.html
Губернатор предложил Лукашенко открыть Белорусский торговый дом в Пензе
Губернатор предложил Лукашенко открыть Белорусский торговый дом в Пензе - РИА Новости, 01.04.2025
Губернатор предложил Лукашенко открыть Белорусский торговый дом в Пензе
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко предложил открыть в регионе Белорусский торговый дом. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T15:43:00+03:00
2025-04-01T15:43:00+03:00
пензенская область
белоруссия
олег мельниченко
александр лукашенко
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ПЕНЗА, 1 апр - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко предложил открыть в регионе Белорусский торговый дом. "За прошлый год внешнеторговый оборот Пензенской области с Беларусью увеличился почти на треть. Рост экспорта составил 40%, импорта - 17%. Мы успешно реализуем планы, намеченные ранее нами совместно с Александром Григорьевичем. Это закупка у белорусских коллег машин общественного транспорта, автомобильной техники для нужд ЖКХ, сельского хозяйства и дорожного строительства. В планах - продолжение и расширение деятельности по импортозамещению и кооперации. Благодарен Александру Григорьевичу за активную поддержку нашей работы. Предложил открыть в нашем регионе Белорусский торговый дом, чтобы сделать белорусские товары более доступными для пензенцев", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Глава региона отметил, что поздравил Лукашенко с уверенной победой на недавних президентских выборах. "Пожелал ему успехов в деле приумножения достояния белорусского государства и выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве Республики Беларусь и Пензенской области. Президент отметил важность взаимодействия наших братских народов и сохранения исторической памяти", - добавил Мельниченко. Президентские выборы в Белоруссии состоялись 26 января. Лукашенко, избиравшийся на высший государственный пост в седьмой раз, набрал рекордные 86,82% голосов.
https://ria.ru/20250401/lukashenko-2008598474.html
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белоруссия, олег мельниченко, александр лукашенко
Пензенская область, Белоруссия, Олег Мельниченко, Александр Лукашенко
Губернатор предложил Лукашенко открыть Белорусский торговый дом в Пензе

Пензенский губернатор Мельниченко предложил Лукашенко открыть торговый дом

© Фото : Правительство Пензенской области сГубернатор Пензенской области Олег Мельниченко на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото : Правительство Пензенской области с
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
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ПЕНЗА, 1 апр - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко предложил открыть в регионе Белорусский торговый дом.
"За прошлый год внешнеторговый оборот Пензенской области с Беларусью увеличился почти на треть. Рост экспорта составил 40%, импорта - 17%. Мы успешно реализуем планы, намеченные ранее нами совместно с Александром Григорьевичем. Это закупка у белорусских коллег машин общественного транспорта, автомобильной техники для нужд ЖКХ, сельского хозяйства и дорожного строительства. В планах - продолжение и расширение деятельности по импортозамещению и кооперации. Благодарен Александру Григорьевичу за активную поддержку нашей работы. Предложил открыть в нашем регионе Белорусский торговый дом, чтобы сделать белорусские товары более доступными для пензенцев", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
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Глава региона отметил, что поздравил Лукашенко с уверенной победой на недавних президентских выборах.
"Пожелал ему успехов в деле приумножения достояния белорусского государства и выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве Республики Беларусь и Пензенской области. Президент отметил важность взаимодействия наших братских народов и сохранения исторической памяти", - добавил Мельниченко.
Президентские выборы в Белоруссии состоялись 26 января. Лукашенко, избиравшийся на высший государственный пост в седьмой раз, набрал рекордные 86,82% голосов.
 
Пензенская областьБелоруссияОлег МельниченкоАлександр Лукашенко
 
 
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