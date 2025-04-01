Губернатор предложил Лукашенко открыть Белорусский торговый дом в Пензе
Пензенский губернатор Мельниченко предложил Лукашенко открыть торговый дом
© Фото : Правительство Пензенской области сГубернатор Пензенской области Олег Мельниченко на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
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ПЕНЗА, 1 апр - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко предложил открыть в регионе Белорусский торговый дом.
"За прошлый год внешнеторговый оборот Пензенской области с Беларусью увеличился почти на треть. Рост экспорта составил 40%, импорта - 17%. Мы успешно реализуем планы, намеченные ранее нами совместно с Александром Григорьевичем. Это закупка у белорусских коллег машин общественного транспорта, автомобильной техники для нужд ЖКХ, сельского хозяйства и дорожного строительства. В планах - продолжение и расширение деятельности по импортозамещению и кооперации. Благодарен Александру Григорьевичу за активную поддержку нашей работы. Предложил открыть в нашем регионе Белорусский торговый дом, чтобы сделать белорусские товары более доступными для пензенцев", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Глава региона отметил, что поздравил Лукашенко с уверенной победой на недавних президентских выборах.
"Пожелал ему успехов в деле приумножения достояния белорусского государства и выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве Республики Беларусь и Пензенской области. Президент отметил важность взаимодействия наших братских народов и сохранения исторической памяти", - добавил Мельниченко.
Президентские выборы в Белоруссии состоялись 26 января. Лукашенко, избиравшийся на высший государственный пост в седьмой раз, набрал рекордные 86,82% голосов.