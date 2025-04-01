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В Пентагоне готовятся к очередной волне сокращений, сообщили СМИ
В Пентагоне готовятся к очередной волне сокращений, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.04.2025
В Пентагоне готовятся к очередной волне сокращений, сообщили СМИ
Глава Пентагона Пит Хегсет поручил руководителям отделов готовиться к очередной волне сокращений сотрудников под эгидой программы экономии департамента... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T13:41:00+03:00
2025-04-01T13:41:00+03:00
2025-04-01T13:41:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет поручил руководителям отделов готовиться к очередной волне сокращений сотрудников под эгидой программы экономии департамента эффективности правительства США (DOGE), сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на внутреннюю служебную записку. Ранее СМИ сообщили, что Пентагон рассматривает возможность значительных сокращений в высшем звене командования вооруженных сил США. Также сообщалось, что руководство оборонного ведомства намерено сократить до 60 тысяч гражданских сотрудников при гражданском штате в 900 тысяч человек. "В краткой служебной записке министр обороны Пит Хегсет заявил, что Пентагон должен немедленно предложить сотрудникам добровольный досрочный уход на пенсию и приступить к реализации очередного плана по отложенным отставкам", - передает агентство. В рамках "отложенной отставки" в США сотрудникам, как правило, предлагают уволиться и получить выплату зарплаты на несколько месяцев вперед. Отмечается, что Хегсет хочет сделать упор на добровольные увольнения и "минимизировать количество принудительных действий". Согласно служебной записке, руководители отделов должны предоставить план новой организационной структуры Пентагона, подразумевающий "консолидацию руководства," до 11 апреля.
https://ria.ru/20250215/doge-1999628094.html
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в мире, сша, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Пит Хегсет, Министерство обороны США
В Пентагоне готовятся к очередной волне сокращений, сообщили СМИ
AP: Пентагон поручил руководителям отделов готовиться к новой волне сокращений