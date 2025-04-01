https://ria.ru/20250401/pensiya-2008526851.html

Социальные пенсии в России вырастут на 14,75 процента с 1 апреля

Социальные пенсии в России вырастут на 14,75 процента с 1 апреля - РИА Новости, 01.04.2025

Социальные пенсии в России вырастут на 14,75 процента с 1 апреля

Россияне начнут получать проиндексированную на 14,75% социальную пенсию с 1 апреля этого года, свидетельствует соответствующее постановление правительства РФ. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T00:35:00+03:00

2025-04-01T00:35:00+03:00

2025-04-01T00:35:00+03:00

общество

марина солодовникова

антон котяков

россия

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россияне начнут получать проиндексированную на 14,75% социальную пенсию с 1 апреля этого года, свидетельствует соответствующее постановление правительства РФ. "В соответствии со статьей 25 Федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" правительство Российской Федерации постановляет: утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2025 года социальных пенсий в размере 1,1475", - говорится в документе. Эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова ранее сообщала РИА Новости, что средний размер социальной пенсии после индексации составит 15,5 тысячи рублей. По данным главы Минтруда Антона Котякова, индексация позволит увеличить выплаты для 4,2 миллиона человек. В федеральном бюджете на эту меру в 2025 году предусмотрено порядка 85 миллиардов рублей. В пресс-службе также уточняли, что около 3,5 миллионов получателей социальных пенсий и примерно 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения – участники Великой Отечественной войны, граждане, награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" и "Житель осажденного Сталинграда", граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, и члены их семей, граждане из числа работников летно-испытательного состава и других. Этот вид пенсий выплачивается также россиянам, которые не наработали право на получение любого другого вида пенсии (страховая, по выслуге лет и других), гражданам с инвалидностью и по случаю потери кормильца.

https://ria.ru/20250326/pensii-1867694740.html

https://ria.ru/20250120/pensiya-1994531145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, марина солодовникова, антон котяков, россия