https://ria.ru/20250401/ovchinskiy-2008515153.html

В московском районе Щукино приступили к внутренней отделке новостройки

В московском районе Щукино приступили к внутренней отделке новостройки - РИА Новости, 01.04.2025

В московском районе Щукино приступили к внутренней отделке новостройки

В жилом комплексе, который строят на северо-востоке Москвы в районе Щукино по реновации, выполняют внутреннюю отделку, рассказал министр правительства столицы,... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T11:03:00+03:00

2025-04-01T11:03:00+03:00

2025-04-01T11:03:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. В жилом комплексе, который строят на северо-востоке Москвы в районе Щукино по реновации, выполняют внутреннюю отделку, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.ЖК будет состоять из двух корпусов. Объект площадью более 38 тысяч "квадратов" находится на Щукинской улице, на участке 7Б. Рядом расположены станция метро "Щукинская" и одноименная станция МЦД, станция "Стрешнево" МЦК, медицинские и образовательные учреждения."В новостройке уже приступили к отделочным работам. В ней предусмотрено 486 квартир с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. Во всех корпусах смонтируют лифты, в подъездах оборудуют помещения для консьержей, колясок и велосипедов. Первые этажи сделают нежилыми – в будущем там откроются аптеки, магазины, кафе или другие предприятия социально-бытового назначения", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.Министр добавил, что во дворе дома проведут озеленение, обустроят пространства для отдыха и занятий спортом, а также установят видеокамеры.Программа реновации действует в Москве с 2017 года. Она подразумевает расселение более 5 тысяч старых домов и около миллиона человек.

https://ria.ru/20250327/moskva-2007589082.html

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