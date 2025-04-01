https://ria.ru/20250401/otchisleniya-2008580656.html

Демешин предложил увеличить на 20% долю отчислений с УСН в Хабаровском крае

Демешин предложил увеличить на 20% долю отчислений с УСН в Хабаровском крае - РИА Новости, 01.04.2025

Демешин предложил увеличить на 20% долю отчислений с УСН в Хабаровском крае

Дано распоряжение об увеличении на 20% доли отчислений с упрощенной системы налогообложения (УСН), так более 600 миллионов рублей дополнительно смогут получать... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T10:30:00+03:00

2025-04-01T10:30:00+03:00

2025-04-01T10:30:00+03:00

хабаровский край

жкх

дмитрий демешин

министерство финансов рф (минфин россии)

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ХАБАРОВСК, 1 апр - РИА Новости. Дано распоряжение об увеличении на 20% доли отчислений с упрощенной системы налогообложения (УСН), так более 600 миллионов рублей дополнительно смогут получать муниципалитеты Хабаровского края с 2026 года, сообщил глава региона Дмитрий Демешин. "Более 600 миллионов рублей дополнительно смогут получать муниципалитеты Хабаровского края с 2026 года. Предлагаю увеличить долю отчислений налога, который бюджет получает по УСН, с 50% до 70%. Минфину региона поручаю подготовить коррективы в краевое законодательство и внести их на рассмотрение в закдуму", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что местные власти, непосредственно главы муниципальных образований, должны быть заинтересованы в развитии предпринимательской инициативы. Получаемые в виде налогов деньги - это дополнительная возможность обеспечить комфортные условия людям, уверен глава региона. "Вместе с увеличением отчислений по транспортному налогу доходы муниципалитетов увеличатся более чем на миллиард рублей! Мы пойдём на эти изменения. Но ещё раз акцентирую внимание муниципальных глав: люди ждут от вас конкретных качественных изменений состояния жизни на территориях. Очень рассчитываю, что каждый глава муниципального образования уже сейчас начнёт готовиться к следующему сезону", - заключил Демешин.

https://ria.ru/20250331/khabarovsk-2008388507.html

https://ria.ru/20250310/natsproekt-2004000135.html

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2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жкх, дмитрий демешин, министерство финансов рф (минфин россии)