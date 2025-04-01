https://ria.ru/20250401/otchisleniya-2008580656.html
Демешин предложил увеличить на 20% долю отчислений с УСН в Хабаровском крае
Демешин предложил увеличить на 20% долю отчислений с УСН в Хабаровском крае - РИА Новости, 01.04.2025
Демешин предложил увеличить на 20% долю отчислений с УСН в Хабаровском крае
Дано распоряжение об увеличении на 20% доли отчислений с упрощенной системы налогообложения (УСН), так более 600 миллионов рублей дополнительно смогут получать... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T10:30:00+03:00
2025-04-01T10:30:00+03:00
2025-04-01T10:30:00+03:00
хабаровский край
жкх
дмитрий демешин
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997021549_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_440a244ac1383897f20ae96efec29c6e.jpg
ХАБАРОВСК, 1 апр - РИА Новости. Дано распоряжение об увеличении на 20% доли отчислений с упрощенной системы налогообложения (УСН), так более 600 миллионов рублей дополнительно смогут получать муниципалитеты Хабаровского края с 2026 года, сообщил глава региона Дмитрий Демешин. "Более 600 миллионов рублей дополнительно смогут получать муниципалитеты Хабаровского края с 2026 года. Предлагаю увеличить долю отчислений налога, который бюджет получает по УСН, с 50% до 70%. Минфину региона поручаю подготовить коррективы в краевое законодательство и внести их на рассмотрение в закдуму", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что местные власти, непосредственно главы муниципальных образований, должны быть заинтересованы в развитии предпринимательской инициативы. Получаемые в виде налогов деньги - это дополнительная возможность обеспечить комфортные условия людям, уверен глава региона. "Вместе с увеличением отчислений по транспортному налогу доходы муниципалитетов увеличатся более чем на миллиард рублей! Мы пойдём на эти изменения. Но ещё раз акцентирую внимание муниципальных глав: люди ждут от вас конкретных качественных изменений состояния жизни на территориях. Очень рассчитываю, что каждый глава муниципального образования уже сейчас начнёт готовиться к следующему сезону", - заключил Демешин.
https://ria.ru/20250331/khabarovsk-2008388507.html
https://ria.ru/20250310/natsproekt-2004000135.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, дмитрий демешин, министерство финансов рф (минфин россии)
Хабаровский край, ЖКХ, Дмитрий Демешин, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Демешин предложил увеличить на 20% долю отчислений с УСН в Хабаровском крае
В Хабаровском крае увеличили долю отчислений с УСН до 600 миллионов рублей
ХАБАРОВСК, 1 апр - РИА Новости. Дано распоряжение об увеличении на 20% доли отчислений с упрощенной системы налогообложения (УСН), так более 600 миллионов рублей дополнительно смогут получать муниципалитеты Хабаровского края с 2026 года, сообщил глава региона Дмитрий Демешин.
"Более 600 миллионов рублей дополнительно смогут получать муниципалитеты Хабаровского края с 2026 года. Предлагаю увеличить долю отчислений налога, который бюджет получает по УСН, с 50% до 70%. Минфину
региона поручаю подготовить коррективы в краевое законодательство и внести их на рассмотрение в закдуму", - написал Демешин
в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что местные власти, непосредственно главы муниципальных образований, должны быть заинтересованы в развитии предпринимательской инициативы. Получаемые в виде налогов деньги - это дополнительная возможность обеспечить комфортные условия людям, уверен глава региона.
"Вместе с увеличением отчислений по транспортному налогу доходы муниципалитетов увеличатся более чем на миллиард рублей! Мы пойдём на эти изменения. Но ещё раз акцентирую внимание муниципальных глав: люди ждут от вас конкретных качественных изменений состояния жизни на территориях. Очень рассчитываю, что каждый глава муниципального образования уже сейчас начнёт готовиться к следующему сезону", - заключил Демешин.