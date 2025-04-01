Рейтинг@Mail.ru
Демешин предложил увеличить на 20% долю отчислений с УСН в Хабаровском крае - РИА Новости, 01.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
10:30 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/otchisleniya-2008580656.html
Демешин предложил увеличить на 20% долю отчислений с УСН в Хабаровском крае
Демешин предложил увеличить на 20% долю отчислений с УСН в Хабаровском крае - РИА Новости, 01.04.2025
Демешин предложил увеличить на 20% долю отчислений с УСН в Хабаровском крае
Дано распоряжение об увеличении на 20% доли отчислений с упрощенной системы налогообложения (УСН), так более 600 миллионов рублей дополнительно смогут получать... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T10:30:00+03:00
2025-04-01T10:30:00+03:00
хабаровский край
жкх
дмитрий демешин
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997021549_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_440a244ac1383897f20ae96efec29c6e.jpg
ХАБАРОВСК, 1 апр - РИА Новости. Дано распоряжение об увеличении на 20% доли отчислений с упрощенной системы налогообложения (УСН), так более 600 миллионов рублей дополнительно смогут получать муниципалитеты Хабаровского края с 2026 года, сообщил глава региона Дмитрий Демешин. "Более 600 миллионов рублей дополнительно смогут получать муниципалитеты Хабаровского края с 2026 года. Предлагаю увеличить долю отчислений налога, который бюджет получает по УСН, с 50% до 70%. Минфину региона поручаю подготовить коррективы в краевое законодательство и внести их на рассмотрение в закдуму", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что местные власти, непосредственно главы муниципальных образований, должны быть заинтересованы в развитии предпринимательской инициативы. Получаемые в виде налогов деньги - это дополнительная возможность обеспечить комфортные условия людям, уверен глава региона. "Вместе с увеличением отчислений по транспортному налогу доходы муниципалитетов увеличатся более чем на миллиард рублей! Мы пойдём на эти изменения. Но ещё раз акцентирую внимание муниципальных глав: люди ждут от вас конкретных качественных изменений состояния жизни на территориях. Очень рассчитываю, что каждый глава муниципального образования уже сейчас начнёт готовиться к следующему сезону", - заключил Демешин.
https://ria.ru/20250331/khabarovsk-2008388507.html
https://ria.ru/20250310/natsproekt-2004000135.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997021549_15:0:1006:743_1920x0_80_0_0_a808c9219f7cdde02286c3507ab8fbdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, дмитрий демешин, министерство финансов рф (минфин россии)
Хабаровский край, ЖКХ, Дмитрий Демешин, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Демешин предложил увеличить на 20% долю отчислений с УСН в Хабаровском крае

В Хабаровском крае увеличили долю отчислений с УСН до 600 миллионов рублей

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяГубернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин
Читать ria.ru в
Дзен
ХАБАРОВСК, 1 апр - РИА Новости. Дано распоряжение об увеличении на 20% доли отчислений с упрощенной системы налогообложения (УСН), так более 600 миллионов рублей дополнительно смогут получать муниципалитеты Хабаровского края с 2026 года, сообщил глава региона Дмитрий Демешин.
"Более 600 миллионов рублей дополнительно смогут получать муниципалитеты Хабаровского края с 2026 года. Предлагаю увеличить долю отчислений налога, который бюджет получает по УСН, с 50% до 70%. Минфину региона поручаю подготовить коррективы в краевое законодательство и внести их на рассмотрение в закдуму", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Первую очередь Дальневосточного квартала в Хабаровске сдадут в конце 2026 г
31 марта, 13:38
Губернатор отметил, что местные власти, непосредственно главы муниципальных образований, должны быть заинтересованы в развитии предпринимательской инициативы. Получаемые в виде налогов деньги - это дополнительная возможность обеспечить комфортные условия людям, уверен глава региона.
"Вместе с увеличением отчислений по транспортному налогу доходы муниципалитетов увеличатся более чем на миллиард рублей! Мы пойдём на эти изменения. Но ещё раз акцентирую внимание муниципальных глав: люди ждут от вас конкретных качественных изменений состояния жизни на территориях. Очень рассчитываю, что каждый глава муниципального образования уже сейчас начнёт готовиться к следующему сезону", - заключил Демешин.
Автомобиль Lada Niva Legend - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Новые машины поступили в медучреждения Хабаровского края
10 марта, 08:13
 
Хабаровский крайЖКХДмитрий ДемешинМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала