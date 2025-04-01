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Спасения нет: британцы раскрыли детали о новом сверхсекретном оружии Москвы - РИА Новости, 01.04.2025
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16:40 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/oruzhie-2008661654.html
Спасения нет: британцы раскрыли детали о новом сверхсекретном оружии Москвы
Спасения нет: британцы раскрыли детали о новом сверхсекретном оружии Москвы - РИА Новости, 01.04.2025
Спасения нет: британцы раскрыли детали о новом сверхсекретном оружии Москвы
"Кир Стармер подстрекает к ядерной войне, которую русские могли бы выиграть, не убив ни одного человека", "Кир Стармер безумный сумасшедший" — такие шокирующие... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T16:40:00+03:00
2025-04-01T16:40:00+03:00
россия
москва
украина
владимир путин
кир стармер
нато
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. "Кир Стармер подстрекает к ядерной войне, которую русские могли бы выиграть, не убив ни одного человека", "Кир Стармер безумный сумасшедший" — такие шокирующие слова звучат со страниц крупнейшего британского таблоида Daily Mail.В чем виноват Кир Стармер и что это за чудо-оружие, так перепугавшее англичан?Политика безумного сумасшедшегоВ статье английского журналиста Питера Хитченса говорится, что в данный момент ядерная война гораздо более вероятна, чем раньше, и одним из ее подстрекателей автор называет премьера Великобритании Кира Стармера.Особенно это касается разговоров о возможном размещении на Украине британского военного контингента.Москва никогда не потерпит размещения сил НАТО на Украине, точно так же, как США не потерпели бы размещения китайских войск в Мексике или размещения российских бомбардировщиков в Ирландии.Британский премьер читает публичные лекции президенту России Владимиру Путину, но ни слова не говорит президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, когда тот бросает в тюрьму братьев-социалистов сэра Кира Стамера.Победа без человеческих потерьДалее в статье уделяется большое внимание одному из факторов поражения при ядерном взрыве — электромагнитному импульсу, способному выводить из строя электронику противника, не причиняя на прямую сильного вреда людям."Вы взрываете бомбу высоко над территорией противника, и она испускает гигантский поток энергии. Здания не повреждены. Люди не пострадали. Но страна, на которую нацелен удар, мгновенно возвращается в начало XIX века. Все, что работает на электричестве, перестает работать. Все современные виды транспорта обездвижены. Нет ни интернета, ни банковских услуг, ни современной медицины", — такую ужасающую картину описал журналист.Также в статье говорится, что русские экспериментировали с возможностями электромагнитного импульса еще в 1960-х. При этом Россию сложнее поразить таким оружием, потому что это самая большая страна в мире.Сверхсекретное оружие РоссииВероятнее всего, говоря о электромагнитном импульсе, британский журналист все же имел в виду секретный российский проект "Алабуга".Еще в 2017-м "Дейли Стар" опубликовала материал "Россия разрабатывает секретное оружие "мощнее ядерной бомбы"", где автор Том Тоуэрс с тревогой сообщал, что "Алабуга" может нейтрализовать целые армии.По мнению автора статьи, данное оружие представляет собой что-то вроде ракеты, боевым блоком которой является мощный высокочастотный электромагнитный излучатель. При разрыве на высоте 200-300 метров он способен вырубить электронное оборудование в радиусе 3,5 километров.Практически это означает, что вся военная техника, нашпигованная электроникой, в зоне поражения превращается в груду металлолома.Что известно о засекреченном проектеИдею использовать электромагнитный импульс в качестве оружия предлагал еще академик Андрей Сахаров в 1950-х. Планировалось разработать неядерный мощный боеприпас, при взрыве которого ЭМИ — электромагнитные импульсы - образовывались в результате сжатия магнитного поля.В России первые упоминания об "Алабуге" появились в 2014-м. На тот момент в прессу просочилась скудная информация, что разработчики провели испытания и теперь анализируют полученные результаты.Спустя три года, в 2017-м, советник первого заместителя гендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" Владимир Михеев подтвердил, что работа над проектом "Алабуга" продолжается. И подчеркнул, что под этим шифром скрывается целый комплекс научных исследований, наметивших основные направления развития радиоэлектронного оружия будущего.С тех пор никакой официальной информации о дальнейшем развитии проекта на сегодняшний день нет, что весьма понятно по соображениям секретности.
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россия, москва, украина, владимир путин, кир стармер, нато
Россия, Москва, Украина, Владимир Путин, Кир Стармер, НАТО

Спасения нет: британцы раскрыли детали о новом сверхсекретном оружии Москвы

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий у танка Т-72 Б3м
Военнослужащий у танка Т-72 Б3м - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. "Кир Стармер подстрекает к ядерной войне, которую русские могли бы выиграть, не убив ни одного человека", "Кир Стармер безумный сумасшедший" — такие шокирующие слова звучат со страниц крупнейшего британского таблоида Daily Mail.
В чем виноват Кир Стармер и что это за чудо-оружие, так перепугавшее англичан?

Политика безумного сумасшедшего

В статье английского журналиста Питера Хитченса говорится, что в данный момент ядерная война гораздо более вероятна, чем раньше, и одним из ее подстрекателей автор называет премьера Великобритании Кира Стармера.
© AP Photo / Adrian DennisПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Adrian Dennis
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Особенно это касается разговоров о возможном размещении на Украине британского военного контингента.
Москва никогда не потерпит размещения сил НАТО на Украине, точно так же, как США не потерпели бы размещения китайских войск в Мексике или размещения российских бомбардировщиков в Ирландии.
© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C EdenБританские военнослужащие
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C Eden
Британские военнослужащие
Британский премьер читает публичные лекции президенту России Владимиру Путину, но ни слова не говорит президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, когда тот бросает в тюрьму братьев-социалистов сэра Кира Стамера.

Победа без человеческих потерь

Далее в статье уделяется большое внимание одному из факторов поражения при ядерном взрыве — электромагнитному импульсу, способному выводить из строя электронику противника, не причиняя на прямую сильного вреда людям.
© Getty Images / Michel BARETЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Getty Images / Michel BARET
Ядерный взрыв
"Вы взрываете бомбу высоко над территорией противника, и она испускает гигантский поток энергии. Здания не повреждены. Люди не пострадали. Но страна, на которую нацелен удар, мгновенно возвращается в начало XIX века. Все, что работает на электричестве, перестает работать. Все современные виды транспорта обездвижены. Нет ни интернета, ни банковских услуг, ни современной медицины", — такую ужасающую картину описал журналист.
Также в статье говорится, что русские экспериментировали с возможностями электромагнитного импульса еще в 1960-х. При этом Россию сложнее поразить таким оружием, потому что это самая большая страна в мире.

Сверхсекретное оружие России

Вероятнее всего, говоря о электромагнитном импульсе, британский журналист все же имел в виду секретный российский проект "Алабуга".
Еще в 2017-м "Дейли Стар" опубликовала материал "Россия разрабатывает секретное оружие "мощнее ядерной бомбы"", где автор Том Тоуэрс с тревогой сообщал, что "Алабуга" может нейтрализовать целые армии.
© Getty Images / nadlaСверхскоростное излучение
Сверхскоростное излучение - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Getty Images / nadla
Сверхскоростное излучение
По мнению автора статьи, данное оружие представляет собой что-то вроде ракеты, боевым блоком которой является мощный высокочастотный электромагнитный излучатель. При разрыве на высоте 200-300 метров он способен вырубить электронное оборудование в радиусе 3,5 километров.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередач
Практически это означает, что вся военная техника, нашпигованная электроникой, в зоне поражения превращается в груду металлолома.

Что известно о засекреченном проекте

Идею использовать электромагнитный импульс в качестве оружия предлагал еще академик Андрей Сахаров в 1950-х. Планировалось разработать неядерный мощный боеприпас, при взрыве которого ЭМИ — электромагнитные импульсы - образовывались в результате сжатия магнитного поля.
© РИА Новости / Борис Кауфман | Перейти в медиабанкСоветский физик, академик АН СССР Андрей Дмитриевич Сахаров
Советский физик, академик АН СССР Андрей Дмитриевич Сахаров - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Борис Кауфман
Перейти в медиабанк
Советский физик, академик АН СССР Андрей Дмитриевич Сахаров
В России первые упоминания об "Алабуге" появились в 2014-м. На тот момент в прессу просочилась скудная информация, что разработчики провели испытания и теперь анализируют полученные результаты.
Спустя три года, в 2017-м, советник первого заместителя гендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" Владимир Михеев подтвердил, что работа над проектом "Алабуга" продолжается. И подчеркнул, что под этим шифром скрывается целый комплекс научных исследований, наметивших основные направления развития радиоэлектронного оружия будущего.
© РИА Новости / Павел ЛисицынМатеринская плата на производстве электронных компонентов
Материнская плата на производстве электронных компонентов - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Материнская плата на производстве электронных компонентов
С тех пор никакой официальной информации о дальнейшем развитии проекта на сегодняшний день нет, что весьма понятно по соображениям секретности.
 
РоссияМоскваУкраинаВладимир ПутинКир СтармерНАТО
 
 
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