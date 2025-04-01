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Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 01.04.2025
Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 13 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T01:03:00+03:00
2025-04-01T01:03:00+03:00
2025-04-01T01:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 13 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Четыре факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Четыре вооруженных атаки - на горловском направлении. Всего выпущено 13 единиц различных боеприпасов", - сообщает управление. По данным управления, сведений о раненых не поступало. В предыдущие сутки было зафиксировано десять обстрелов.
https://ria.ru/20250331/zapad-2008410449.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 13 боеприпасов